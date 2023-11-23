My style rocks: Gala με γοητεία femme fatale - Δείτε το trailer

Μπορεί οι διαγωνιζόμενες να νιώθουν μοιραίες γυναίκες όμως σήμερα θα πρέπει να αποδείξουν πως διαθέτουν και το ανάλογο στυλ! Θα καταφέρουν να σαγηνεύσουν την κριτική επιτροπή με τις επιλογές και τον αέρα τους;

Η sexy διάθεση δε λείπει, ούτε όμως και οι έντονες κριτικές από τις fashionistas.

Δείτε το trailer:

Τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στον Στέλιο Κουδουνάρη και τη Ντένη και φαίνεται να έχει «ενοχλήσει» την… Κατερίνα Καραβάτου; Ποια θέση παίρνουν ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή; Ένα… σημείωμα που φτάνει στα χέρια του Στέλιου Κουδουνάρη φέρνει αναστάτωση στο πλατό!

Μια fashionista εμφανίζεται όχι μόνο ως femme fatale αλλά και ως μυστική πράκτορας! Ένα μήνυμα που φτάνει στα χέρια της θα αυτοκαταστραφεί σε 10 δευτερόλεπτα! Από ποιον είναι και ποια πληροφορία μεταφέρει;

Ποια διαγωνιζόμενη θα φέρει… ανατριχίλες με την πασαρέλα της αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία;

