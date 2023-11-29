Συρανό, του Εντμόν Ροστάν στο Θέατρο Αλκυονίς

Το έμμετρο ρομαντικό δράμα του Εντμόντ Ροστάν σκηνοθετεί ο Γιώργος Νανούρης στο θέατρο Αλκυονίς. O κεντρικός ήρωας του έργου, ο ασυμβίβαστος ιππότης και ποιητής Συρανό ντε Μπερζεράκ (Μιχάλης Σαράντης), είναι ερωτευμένος με τη Ρωξάνη (Λένα Παπαληγούρα). Θεωρεί όμως πως εκείνη δεν θα αισθανθεί ποτέ το ίδιο, μιας και νιώθει άσχημος εξαιτίας της μεγάλης μύτης του, που αποτελεί χρόνια το αντικείμενο χλευασμού του. Τη Ρωξάνη πολιορκεί και ο πλούσιος Κόμης Ντε Γκις (Νικόλας Χανακούλας). Εκείνη όμως είναι ερωτευμένη με τον όμορφο Κριστιάν (Ιάσονας Παπαματθαίου), από τον οποίο λείπει και το πνεύμα και η ευφράδεια. Ο Συρανό συμφωνεί με τον Κριστιάν να γίνει η σκιά του, η φωνή και οι λέξεις του, ώστε να τον βοηθήσει να την κατακτήσει. Ουσιαστικά, μ΄αυτόν τον τρόπο εκφράζει τα δικά του αισθήματα στην αγαπημένη του.

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Από 17€

Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, Αθήνα

Τρεις Ψηλές Γυναίκες, του Robert Wilson στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της. Με τη γνωστή του, ολιστική διαχείριση του χώρου και του χρόνου, ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson εξιστορεί μαεστρικά το αποτύπωμα το χρόνου, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές αντανακλάσεις που γεννά ο καθρέφτης της ζωής. Πρωταγωνιστούν οι Ρένη Πιττακή, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Λουκία Μιχαλοπούλου.

Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 & 21:00, Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00

Από 12€

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης», Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Συμπτώσεις: Ομαδική έκθεση στον χώρο τέχνης Εκτός

Οι χαράκτριες Στέλλα Βαρδάκη, Λία Μπλιούμη και Μαρίνα Μπόμπου παρουσιάζουν, στην έκθεση «Συμπτώσεις», χαρακτηριστικά έργα από τη δουλειά τους δίνοντας η κάθε μία ξεχωριστά το δικό της χαρακτικό αποτύπωμα. Η Στέλλα Βαρδάκη μέσω της δημιουργικής παρατήρησης εστιάζει, σαν να βλέπει μέσα από φωτογραφικό φακό, σε σχηματισμούς του αστικού τοπίου που την παραπέμπουν σε εικόνες. Την ίδια στιγμή η εικαστική αναζήτηση της Λίας Μπλιούμη αρχίζει από την πρωτογενή ύλη του κύτταρου ως τη μικρότερη και σημαντικότερη μονάδα ζωής. Τέλος για τη Μαρίνα Μπόμπου, οι εικόνες της καθημερινότητας, τα πολλαπλά ερωτήματα των σύγχρονων κοινωνιών και η φθαρτή ανθρώπινη υπόσταση σε πολιτισμικά συμφραζόμενα κατέχουν κύριο ρόλο στην προσωπική αναζήτηση της.

Εγκαίνια: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, 18:00 – 21:00, Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο: 12:00 – 15:00

Είσοδος ελεύθερη

Χώρος Τέχνης Εκτός, Ι. Δροσοπούλου 17Α, Κυψέλη, Αθήνα

