Το πιο συναρπαστικό spinoff του «The Boys»: Με Gael Garcia Bernal και Diego Luna…

Το σύμπαν του «The Boys» υποδέχεται «αναπάντεχα» την δεύτερη spinoff σειρά του με τίτλο «The Boys: Mexico», σε σενάριο Γκάρετ Ντάνετ Αλκοσέρ (Gareth Dunnet-Alcocer), σύμφωνα με το Deadline.

Ο Ντιέγκο Λούνα και ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ θα αναλάβουν την παραγωγή, ενώ είναι θετικοί στο να εμφανιστούν στη νέα σειρά σε μικρότερους ρόλους, όπως ανέφεραν πηγές στο Deadline.

‘The Boys: Mexico’ Spinoff In Works At Amazon From ‘Blue Beetle’ Writer Gareth Dunnet-Alcocer, Diego Luna & Gael García Bernal https://t.co/pudhaNItqp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 28, 2023

Βασισμένη στα κόμικς των Γκαρθ Ένις και Ντάρικ Ρόμπερτσον, η νέα παραγωγή των Amazon MGM Studios και της Sony Pictures Television θα είναι στην ισπανική γλώσσα και θα γυριστεί στην Πόλη του Μεξικού. Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το σενάριο προς το παρόν παραμένουν μυστικές.

Σημειώνεται ότι το «The Boys» είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της Amazon. Από το 2019 που έκανε πρεμιέρα βρίσκεται πάντα στις υψηλότερες θέσεις στον πίνακα της Nielsen ενώ έχει λάβει μέχρι σήμερα οκτώ υποψηφιότητες για Emmy.

A spinoff show of ‘The Boys’ set in Mexico is in the works. pic.twitter.com/tinApNYkRf — Pop Base (@PopBase) November 28, 2023

Η κύρια σειρά μπαίνει στην τέταρτη σεζόν ύστερα από δύο spinoff που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Το «The Boys Presents: Diabolical» το 2022 και το «Gen V» που έκανε πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου και ήδη ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν.

