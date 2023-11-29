Metallica: Θα δώσουν για πρώτη φορά συναυλία στη Σαουδική Αραβία

Οι Metallica ανακοίνωσαν την τελευταία τους εμφάνιση για το 2023: μια κορυφαία συναυλία στις 14 Δεκεμβρίου, βραδιά έναρξης του τριήμερου Φεστιβάλ Soundstorm στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η συναυλία θα είναι η πρώτη των Metallica στη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα οι Metallica θα είναι το πρώτο metal συγκρότημα που θα κάνει δημόσια εμφάνιση στη χώρα.

Άλλοι καλλιτέχνες που πρόκειται να εμφανιστούν στο Φεστιβάλ είναι οι Φαρέλ Γουίλιαμς, Κρις Μπράουν, H.E.R. και Black Eyed Peas.

Σύμφωνα με πληροφορίες 600.000 άτομα παρακολούθησαν το Soundstorm του περασμένου έτους.

Σε ανάρτηση των Metallica στο Facebook αναφέρεται: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με το 2023, καθώς μόλις ήρθε στον δρόμο μας μια καταπληκτική ευκαιρία να εμφανιστούμε σε ένα μεγάλο Φεστιβάλ, στο οποίο δεν έχουμε παίξει ποτέ σε ένα μέρος του κόσμου που σπάνια επισκεπτόμαστε. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε το πρώτο hard rock συγκρότημα που θα παίξει ποτέ στο Soundstorm Festival της MDLBeast στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας».

Οι δημόσιες εμφανίσεις μουσικών της heavy metal στη Σαουδική Αραβία είναι σπάνιες. Το 2022, το μελωδικό death metal συγκρότημα Immmortal Pain από τη Σαουδική Αραβία έγινε το πρώτο της heavy metal που εμφανίστηκε σε μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση, όταν έδωσε συναυλία στο πλαίσιο του Comic Con Arabia.

Οι Metallica, έκαναν το live ντεμπούτο τους σε χώρα της Μέσης Ανατολής όταν έπαιξαν στο Etihad Park στο Άμπου Ντάμπι το 2011. Ωστόσο, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ συναυλία στη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.