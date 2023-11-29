My Style Rocks: Νέες ιδέες και vintage στοιχεία - Δείτε το trailer

Συνεχίζονται και σήμερα οι εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι υψηλές βαθμολογίες στο My Style Rocks, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ιδιαίτερες προτάσεις, φρέσκιες ιδέες και vintage στοιχεία ενσωματώνονται στα looks των κοριτσιών, με ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

Δείτε το trailer:

Τον ενθουσιασμό του Στέλιου Κουδουνάρη, του Δημήτρη Σκουλού και της Σοφίας Χατζηπαντελή διαδέχεται η απογοήτευση για ορισμένα outfit. Τα λόγια τους φαίνεται να στεναχωρούν ιδιαίτερα τη Μορτασία, η οποία στις τελευταίες της εμφανίσεις μοιάζει να επαναλαμβάνεται.

Το look της Διονυσίας διχάζει αφού η ίδια το θεωρεί της εποχής ενώ οι περισσότεροι το χαρακτηρίζουν ανοιξιάτικο. Την εξήγηση και τη λύση δίνει ο Στέλιος Κουδουνάρης αποδεικνύοντας πως με ορισμένες μικρές αλλαγές ένα outfit μπορεί από ανοιξιάτικο να γίνει φθινοπωρινό…

