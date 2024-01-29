Νέα εβδομάδα και νέο αγώνισμα ασυλίας για τις δύο ομάδες στον Άγιο Δομίνικό.

Μετά τη διπλή αποχώρηση Κρίστης Καθαριά και Χρήστου Βολικάκη, οι Διάσημοι ήθελαν μια δυναμική εμφάνιση, για να πάνε με περισσότερη αισιοδοξία στην επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Αυτό και έκαναν, έστω και μετά βίας.

Η τελική αναμέτρηση κρίθηκε για κλάσματα του δευτερολέπτου. Ωστόσο σημαδεύτηκε από το πάγωμα της Δώρας για ανεξήγητο λόγο, που φάνηκε να στερεί στους Μαχητές τη νίκη και την ασυλία.

Αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα των Μαχητών ο Rob, που παρά τις προσπάθειές του, δεν μπόρεσε να φέρει κάποια νίκη, και από τον θυμό του τα έβαλε με τη ζούγκλα.

Ενδεχομένως στη συμπεριφορά του αυτή να συνέβαλε και η σιγουριά του ότι οι συνεχόμενες ήττες του θα τον οδηγήσουν για ακόμα μια φορά στη θέση του προτεινόμενου προς αποχώρηση, πράγμα που τελικώς έγινε.

