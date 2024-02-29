Μαζί Ποτέ: Αιτία υπάρχει… για ό,τι δεν πάει καλά, του Τσιμάρα Τζανάτου στο Bios

Ο Λευτέρης Παπακώστας σκηνοθετεί ένα από τα πρώτα έργα του σημαντικού καλλιτέχνη και συγγραφέα, Τσιμάρα Τζανάτου, που έφυγε το 2022 από τη ζωή. Ο λόγος για το «Μαζί Ποτέ: Αιτία υπάρχει…για ό,τι δεν πάει καλά», ένα κείμενο εμπνευσμένο από την ταινία του Φατίχ Ακίν, σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από το φιλμ. Πρόκειται για ένα υπαρξιακόψυχογράφημα της ανθρώπινης απελπισίας και αυτοκαταστροφής, ένα έργο για την αέναη προσπάθεια των ανθρώπων να συναντηθούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο εσωτερικής σύμπνοιας. Η ομάδα καλεί το κοινό σε μια διαφορετική εμπειρία θέασης όπου οι θεατές σε ρεαλιστική συνθήκη club παρακολουθούν, κάποιοι καθιστοί και κάποιοι όρθιοι μια dance-club παράσταση-show , όσα διαδραματίζονται μπροστά τους. Οι ίδιοι σε απόσταση ουσιαστικής αναπνοής από τους ηθοποιούς γίνονται μάρτυρες, αφήνοντας πίσω τις καρέκλες τους, μιας πραγματικής σύνδεσης με τους performers. Σε μια συνθήκη που μοιάζει με παιχνίδισμα … οι θεατές συμφωνούν ότι θα είναι όρθιοι, θα διασκεδάζουν, θα χορεύουν και θα δρουν μαζί με τους ηθοποιούς.

Παίζουν: Κατερίνα Παρισσινού, Γιώργος Τριανταφύλλου, Μαρία Γκιώνη, Λευτέρης Παπακώστας, Βιβή Μπουτάτη

Παραστάσεις: Τετάρτη και Πέμπτη 21:15

Εισιτήρια: Προσφορά Προπώλησης 8 ευρώ,14 (γενική είσοδος), 10 (μειωμένο). Προπώληση: more.com

Bios Main, Πειραιώς 84, Αθήνα. Τηλ. +30.2103425335 , email:bios@bios.gr | https://pireos84.bios.gr/

Πάνος Μπίρμπας live στο Tiki Bar Athens

Ο Πάνος Μπίρμπας, μετά την πολύ πετυχημένη παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «Dandelion», εμφανίζεται ζωντανά την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στη σκηνή του αγαπημένου Tiki Bar Athens. Στη δεύτερη και τελευταία live εμφάνισή του στην Αθήνα, θα μας παρουσιάσει εκτός από το νέο του άλμπουμ και κάποια παλαιότερα κομμάτια από τη δισκογραφία του, καθώς και διασκευές αγαπημένων του καλλιτεχνών (Leonard Cohen, The Velvet Underground, Tom Waits, Nina Simone, κα.). Το Dandelion, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 από την United We Fly, είναι ενορχηστρωμένο από τον ίδιο τον Πάνο Μπίρμπα ενώ οι συνθέσεις του είναι βασισμένες στις αρχές του songwriting, με έντονη κινηματογραφική διάθεση και επιρροές από τα 60ς. Στο δίσκο ξεχωρίζουν και 3 guest εμφανίσεις των Rosey Blue, Λόλας Γιαννοπούλου και Etten.

Πέμπτη 29/2, 22:00

Εισιτήρια: 10€. Προπώληση: more.com

Tiki Bar Athens, Φαλήρου 15, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0923 6908

Ο Μανώλης Χάρος αποτυπώνει τον «αιωρούμενο χρόνο» στη νέα του έκθεση

Έργα της τελευταίας επταετίας (2017-2024) παρουσιάζει ο ζωγράφος Μανώλης Χάρος στη νέα ατομική έκθεσή του με τίτλο «Ο αιωρούμενος χρόνος που τον βλέπεις», η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Ο αιωρούμενος χρόνος όπως τον βλέπεις δεν μπορεί να είναι άλλο παρά πανσέληνοι, σκονισμένα φεγγάρια, ματωμένες σελήνες, ακτίδες φωτός, λυκαυγή και λυκόφωτα, ορίζοντες. Θάλασσες που ανοίγονται και ανοίγουν τον νου καθώς απομακρύνουν το σύνορο της πραγματικότητας. Εικόνες που παλεύουν να δεσμεύσουν τον χρόνο… «Αυτό δεν είναι η ζωγραφική;» αναρωτιέται ο Μανώλης Χάρος.

Εγκαίνια: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 18.00 – 21.00

Διάρκεια έκθεσης: Από 29 Φεβρουαρίου έως 23 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 11:00–15:00

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20. Τηλ: +30 210 3608278 | Email: contemporary@zoumboulakis.gr | https://www.zoumboulakis.gr

