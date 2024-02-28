Μεγάλη ένταση επικράτησε για ακόμα μια φορά στο Συμβούλιο του Νησιού. Η Ασημίνα θεωρεί ότι οι Μαχητές την έχουν βάει στο μάτι ειδικά τώρα που είναι τραυματισμένη, και προσπαθούν να την ρίξουν ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Από την άλλη η ομάδα των Μαχητών θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να αμύνεται σε όλα λέει η παίκρια των Διασήμων γι'αυτή.
Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε όταν οι Μπλε ξέσπασαν σε νευρικά γέλια τη στιγμή που πήρε τον λόγο ο Γιώργος Γκιουλέκας. Οι Διάσημοι θεώρησαν ότι πρόκειται για ακόμα μια κοροϊδία προς το πρόσωπο της Ασημίνας. Όλη η ομάδα σηκώθηκε και αποχώρησε από το Συμβούλιο. Η Κατερίνα Δαλάκα απευθυνόμενη στην αντίπαλη ομάδα είπε: «Όταν τελειώσει η παιδική χαρά ξανάφωνάξτε μας»
Λίγο αργότερα η ομάδα επέστρεψε ξανά στο Συμβούλιο χωρίς την Ασημίνα αυτή τη φορά. Ακολούθησε νέος γύρος επιθέσεων και αλληλοκατηγοριών με τους Μπλε να θεωρούν ότι η Ασημίνα είναι εκείνη που προκαλεί, και όχι το θύμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.