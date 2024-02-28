Μεγάλη ένταση επικράτησε για ακόμα μια φορά στο Συμβούλιο του Νησιού. Η Ασημίνα θεωρεί ότι οι Μαχητές την έχουν βάει στο μάτι ειδικά τώρα που είναι τραυματισμένη, και προσπαθούν να την ρίξουν ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Από την άλλη η ομάδα των Μαχητών θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να αμύνεται σε όλα λέει η παίκρια των Διασήμων γι'αυτή.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε όταν οι Μπλε ξέσπασαν σε νευρικά γέλια τη στιγμή που πήρε τον λόγο ο Γιώργος Γκιουλέκας. Οι Διάσημοι θεώρησαν ότι πρόκειται για ακόμα μια κοροϊδία προς το πρόσωπο της Ασημίνας. Όλη η ομάδα σηκώθηκε και αποχώρησε από το Συμβούλιο. Η Κατερίνα Δαλάκα απευθυνόμενη στην αντίπαλη ομάδα είπε: «Όταν τελειώσει η παιδική χαρά ξανάφωνάξτε μας»

Λίγο αργότερα η ομάδα επέστρεψε ξανά στο Συμβούλιο χωρίς την Ασημίνα αυτή τη φορά. Ακολούθησε νέος γύρος επιθέσεων και αλληλοκατηγοριών με τους Μπλε να θεωρούν ότι η Ασημίνα είναι εκείνη που προκαλεί, και όχι το θύμα.

Πηγή: skai.gr

