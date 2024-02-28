Η απόλυτη καταστροφή στις ασυλίες αυτή την εβδομάδα για την Κόκκινη ομάδα. Οι Διάσημοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ούτε τον τρίτο αγώνα ασυλίας, και στη μονομαχία θα έχουν τρεις υποψήφιες.

Οι απουσίες Σάββα και Ασημίνας, αλλά και η κακή πρώτη εβδομάδα για τις νέες προσθήκες, είχαν ως αποτέλεσμα την συντριβή.

<br>

Από την άλλη οι ασυλίες για τους Μπλε άφησαν μια μάλλον γλυκόπικρη γεύση. Η ομάδα δεν έχασε αγώνα όμως δεν μπόρεσε να πάρει κάποιος από τους παίκτες της τον τίτλο του MVP. Το γεγονός αυτό μπορεί να έθεσε αυτόματα υποψήφια και την Κατερίνα Δαλάκα καθώς δεν υπήρχε άλλη κοπέλα διαθέσιμη να ψηφιστεί, αλλά έδωσε στους Κόκκινους την δυνατότητα να επιλέξουν μια κοπέλα των Μπλε για τη δοκιμασία.

<br>

Η ομάδα των Μαχητών αντιλήφθηκε ότι η Δαλάκα και η ομάδα της θα έπρεπε να κάνουν κάτι δραστικό για να ανακάμψουν. Για αυτό και οι ανησυχίες για την επιλογή τους ήταν έντονες, και αποδείχθηκαν δικαιολογημένες. Η Δαλάκα επέλεξε να μη βγάλει στη μονομαχία την καταφανώς πιο αδύναμη Μαχήτρια, την Μαριλίνα, κρατώντας την στο παιχνίδι για εύκολους πόντους, αλλά προτίμησε την Χρύσα που τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα.

<br>

Έτσι η τελική τετράδα υποψηφίων διαμορφώθηκε με Δαλάκα, Χρύσα, Αντωνά και Έλενα.

Πηγή: skai.gr

