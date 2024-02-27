Η σειρά απεικονίζει το 20χρονο ειδύλλιο μεταξύ της Emma Morley και του Dexter Mayhew. Τον Dexter υποδύεται ο πρωταγωνιστής του «The White Lotus», Leo Woodall, ενώ την Emma υποδύεται η Ambika Mod.

Ποια είναι όμως η Mod και πού αλλού μπορεί να την έχεις ξαναδεί; Η Mod είναι περισσότερο γνωστή για το «One Day» του Netflix και το δράμα του BBC, This Is Going to Hurt, τη μαύρη σκοτεινή κωμωδία του Adam Kay.

Η Mod είναι 29 ετών.

Γεννήθηκε στο Potters Bar, στο Hertfordshire, από Ινδούς μετανάστες γονείς. Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος της πριν από το One Day είναι το This Is Going to Hurt του BBC, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ben Whishaw ως Adam, ένας γιατρός που εργάζεται σε μια πτέρυγα τοκετού του NHS. Η Mod έπαιξε μια άλλη γιατρό, τη Shruti, η οποία βρέθηκε να λυγίζει κάτω από την πίεση του ρόλου και τις πολλές απαιτήσεις του. Η Mod εμφανίστηκε επίσης σε μερικά επεισόδια του I Hate Suzie της Billie Piper και σε ένα μόνο επεισόδιο της κωμωδίας του Apple TV+, Trying.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Mod είπε ότι η δουλειά στην παραγωγή ήταν «συναρπαστική και τρομακτική εξίσου», προσθέτοντας: «Ακόμα και πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, σίγουρα ένιωθα σαν μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση – το εύρος και η διάρκεια της σειράς, και πόσα πράγματα θα έπρεπε να κάνουμε, και οι ίδιοι χαρακτήρες πάνω από 20 χρόνια, και τα πράγματα που περνούν, ήταν σίγουρα μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι έχω κάνει πριν».

Σε συνέντευξή της στον The Guardian, η Mod μίλησε επίσης για το γεγονός ότι αυτή η εκδοχή της Emma Morley είναι νότιας ασιατικής κληρονομιάς. «Όταν ήμουν έφηβη, δεν υπήρχε η ίδια συζήτηση που έχουμε τώρα για την εκπροσώπηση και γιατί έχει σημασία», είπε.

«Πάντα είχα μια δύσκολη σχέση με την εμφάνιση μου και νομίζω ότι πολλά λέγονται, συγκεκριμένα ή σιωπηρά, ότι οι καστανές γυναίκες δεν είναι το πρότυπο ομορφιάς. Αυτό που αγαπώ είναι ότι δεν αγνοήσαμε το γεγονός ότι είμαι καστανή, αλλά δεν έχει σχέση με την πλοκή. Είναι απλώς μια ιστορία για την αγάπη, τη φιλία και την ωριμότητα».

Η Mod είπε επίσης στην Grazia ότι η «χημεία» μεταξύ της ίδιας και του συμπρωταγωνιστή της Woodal ήταν «πραγματικά εύκολη», προσθέτοντας: «Ήταν εκεί από την αρχή».

