My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Gala femmes fatale με νικήτρια την Χριστιάννα

Η επιστροφή της Χριστιάννας Κοντού στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ ήταν ιδιαιτέρως δυναμική αφού στην πρώτη της εβδομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο gala με θέμα, femmes fatales.

Τα ευφάνταστα concept που παρουσίασαν οι διαγωνιζόμενες σήμερα, κυμάνθηκαν από ραντεβού, event και εκδηλώσεις μέχρι μυστική πράκτορας σε αποστολή!

Ωστόσο δεν ήταν όλα τα outfits επιτυχημένα και αρκετές προσπάθειες δεν απέσπασαν την πολυπόθητη, υψηλή βαθμολογία.

Από την κριτική των κοριτσιών δεν έλειψαν οι εντάσεις με τον Στέλιο Κουδουνάρη χαριτολογώντας να λέει στις διαγωνιζόμενες: «Μήπως να φύγουμε να τα βρείτε;».

Αναστάτωση όμως έφερε στο πλατό κι ένα σημείωμα που έφτασε στα χέρια του κριτή την ώρα της παρουσίασης της Ντένης στο οποίο δεχόταν πρόταση για… ραντεβού μετά το γύρισμα! Η Ντένη πάντως αρνήθηκε πως ήταν εκείνη η αποστολέας, παρά το όνομά της στην υπογραφή!

Η Διονυσία, η Γεωργία και η Χριστιάννα ήταν εκείνες που κατάφεραν να κερδίσουν εντυπώσεις και υψηλές βαθμολογίες με τις επιλογές τους.

Και παρότι η Βάσω βρέθηκε στη χαμηλότερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, λόγω της ασυλίας της πρώτης εβδομάδας διασώθηκε και υποψήφιες προς αποχώρηση βρέθηκαν η Μορτασία, η Ντένη και η Παντελίνα.

Οι ψήφοι των fashionistas μοιράστηκαν και ήταν η Χριστιάννα εκείνη που αποφάσισε να δώσει τη διπλή της ψήφο στην Μορτασία, δίνοντάς της έτσι την ευκαιρία να συνεχίσει στο διαγωνισμό.

Η Ντένη και η Παντελίνα βρέθηκαν στη συνέχεια μπροστά στην κριτική επιτροπή.

Ο Δημήτρης Σκουλός έδωσε τη ψήφο του στην Ντένη, η Σοφία Χατζηπαντελή στην Παντελίνα και ο Στέλιος Κουδουνάρης αποφάσισε να σώσει με την ψήφο του τη Ντένη επιβραβεύοντας ωστόσο με τα λόγια του και το στιλ της Παντελίνας.

Η Παντελίνα Αντωνίου ήταν εκείνη που αποχώρησε από το My Style Rocks, με αγκαλιές τόσο από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες όσο και από την κριτική επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

