Ink, του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Μέγαρο Μουσικής

Η τελευταία δουλειά του μοναδικού χορογράφου και χορευτή που καταχειροκροτήθηκε στην περσινή πρεμιέρα της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη βάση της, ύστερα από έναν χρόνο παγκόσμιας περιοδείας. Θα δοθούν πέντε παραστάσεις (22, 23, 24 25 και 26 Απριλίου). Το Ink είναι φτιαγμένο σαν ένα σκοτεινό όνειρο με θέμα τον πόθο και την ακύρωση. Κάτω από μια ασταμάτητη βροχή, μέσα σ’ ένα πλημμυρισμένο τοπίο ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί με τον Šuka Horn ενσαρκώνουν το δίπολο ενός έργου που ξεκίνησε ως εικαστική εγκατάσταση. Στο έργο, ο φύλακας ενός σκοτεινού, κατακλυσμιαίου σύμπαντος πασχίζει να διατηρήσει την τάξη, ισορροπώντας πάνω σε μια διαρκή ευθραυστότητα. Η εισβολή ενός επισκέπτη από τα έγκατα της γης αναστατώνει τη μοναχική του ύπαρξη, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με την τρυφερότητα και την οδύνη, ακόμη και με τη βαναυσότητα. Σε ένα ντουέτο που σύντομα εξελίσσεται σε μονομαχία, θέτει σε δοκιμασία τα όρια της πραγματικότητας μέσα από τα φίλτρα της επιστημονικής φαντασίας και της φρίκης.

22 – 26 Απριλίου στις 20:00

8€ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ,11€, 17€, 24€, 29€, 34€, 40€. Προπώληση: ticketservices.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στο Μ Project

Για το Γιώργο και το Νίκο Στρατάκη, η παράδοση είναι μια ενεργητική και όχι στάσιμη διαδικασία, μία εκ φύσεως δυναμική μεταβίβαση ψυχοσυναισθηματικού φορτίου από γενιά σε γενιά. Τραγούδια αγάπης, έρωτα, αλληγορίες και ιστορίες βγαλµένες από τη ζωή µας αφηγούνται τραγουδώντας σε κάθε συναυλία- γιορτή που οργανώνουν. Η διάθεση κορυφώνεται σε λίγα λεπτά µέσα από την ένταση και την ενέργειά τους ενώ το πρόγραµµα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως που εκτιµά την καλή µουσική. Στις 24 Απρίλη έρχονται στο M Project για μια μοναδική εμφάνιση.

Τετάρτη 24/4, 21:00

Εισιτήρια: 10€, προπώληση: more.com.

M Project, Μακεδονίας 3 Τηλέφωνο: 2103420554

Εγκαίνια έκθεσης Κ. Βολανάκη: Ο μεγάλος θαλασσογράφος επιστρέφει στον Πειραιά

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης Κωνσταντίνος Βολανάκης: ο ζωγράφος της θάλασσας επιστρέφει στον Πειραιά, που θα πραγματοποιηθούν στο Ναυτικό Μουσείο. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, καθώς και του Πολεμικού Ναυτικού, του Δήμου Πειραιώς, της οικογένειας Ευάγγελου Ηλ. Αγγελάκου και του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

Εγκαίνια: Τετάρτη 24/4, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: Από 24 Απριλίου 2024 έως 29 Ιουνίου 2024.

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00.

Είσοδος Ελεύθερη

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς

