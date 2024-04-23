Με λαμπάδες ...τενεκεδάκι λαδιού σούσι φέτος το Πάσχα στην εκκλησία

Λαμπάδες, τενεκεδάκια με ελαιόλαδο, σούσι μπρικ σε μπολάκι, πίτα-γύρος και Barbie.

Σοκολατένια πρόβατα με χειροποίητα marshmallows, γεμιστά αβγά με καραμέλα σε φωλιά κότας, μίνι πολύχρωμα αβγά ορτυκιού και σοκολατένιες αβγοθήκες γεμιστές με πασχαλινά αβγά, τσουρέκια απλά αλλά και με άφθονη σοκολάτα σε περίτεχνα σχέδια, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό πασχαλινό σκηνικό στις βιτρίνες των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης.

Λαμπάδα τενεκεδάκι με ...ελαιόλαδο σε περιορισμένη ποσότητα

«Ήδη, η αύξηση στη ζήτηση των λαμπάδων έφτασε στο 15% σε σχέση με πέρυσι», επισημαίνει ο Αλέξης Γεράκης, ιδιοκτήτης καταστήματος με λαμπάδες και προσθέτει: «το Πάσχα φέτος αργεί και αυτό βοήθησε στο να επεκταθεί περισσότερο η διάρκεια των αγορών. Νούμερο ένα στις επιλογές είναι το σούσι μπρικ σε μπολάκι, σουσάκια σε πιατέλα και το σούσι γίγας, ακολουθεί το παιδικό Stitch, η πίτα-γύρος και η Barbie παραμένουν στις πρώτες προτιμήσεις και η λαμπάδα της χρονιάς το τενεκεδάκι με το ελαιόλαδο, που όμως δεν πρόλαβε να βγει σε μεγάλη παραγωγή λόγω ...ακρίβειας».

«Το 80% των χειροποίητων λαμπάδων κοστίζει από 10-15 ευρώ, υπάρχουν τα πολύχρωμα απλά κεριά που ξεκινάνε από 80 λεπτά και βέβαια οι περίτεχνες σκαλιστές λαμπάδες, που κοστίζουν μέχρι και 25 ευρώ. Φέτος, για πρώτη φορά σημειώθηκε μεγάλη αύξηση και στην πώληση λαμπάδων σε τουρίστες, με θέμα την αρχαία Ελλάδα, τον φραπέ, τα πιτόγυρα και τα σουβλάκια. Βέβαια, πάντα επίκαιρα είναι και τα λογότυπα μεγάλων οίκων μόδας και οι λαμπάδες ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα, αλλά και οι παίκτες, όπως ο Ρονάλντο, ο Μέσι και φέτος ο Χάαλαντ», υπογραμμίζει ο κ. Γεράκης.

«Ξεπούλησαν» τα ιδιαίτερα σοκολατένια αβγά

«Έχει ξεκινήσει η κίνηση των καταναλωτών, όλοι επιθυμούν να αγοράσουν κάτι ξεχωριστό, όμως και οικονομικό», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου Γιώργος Αυγέρος και τονίζει πως «οι τιμές στα αβγά ξεκινούν από τρία ευρώ τα μικρά και φτάνουν μέχρι τα 25 τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, που χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Ήδη, πολλά σχέδια μας, όπως ο πλανήτης του Μικρού Πρίγκιπα σε πασχαλινό αβγό, έχουν εξαντληθεί».

Φέτος, όπως λέει ο κ. Αυγέρος, οι καταναλωτές έχουν μεγάλη προτίμηση στα σοκολατένια πρόβατα με χειροποίητα marshmallows, τα γεμιστά αβγά με καραμέλα σε φωλιά κότας, τα μίνι πολύχρωμα αβγά ορτυκιού, οι σοκολατένιες αβγοθήκες, οι γεμιστές κουλούρες με πραλίνα από φιστίκι και τα σοκολατένια κουφέτα με γεύση Πασχαλιάς. Ωστόσο, όπως τονίζει, δεν έλειψαν και οι δυσκολίες καθώς «την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε μια πρωτοφανή κατάσταση, αυξήθηκε απότομα η θερμοκρασία και δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα με τη μεταφορά σοκολάτας στην αγορά».

Υποτονική η κίνηση στα είδη ένδυσης και υπόδησης

Η αγοραστική κίνηση όμως δεν είναι το ίδιο αυξημένη στα είδη ένδυσης και υπόδησης, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.

«Ένδυση και υπόδηση σε ανύπαρκτους ρυθμούς, καθώς οι καταναλωτές έχουν ρίξει την προσοχή τους στα είδη πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς δεν αρκούν τα χρήματα, δεν κινείται η αγορά, παρά μόνο τα σούπερ-μάρκετ για τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και μεγάλο μέρος των χρημάτων πηγαίνει στα λειτουργικά έξοδα των οικογενειών. Τα δώρα για τα βαφτιστήρια θα δοθούν την τελευταία εβδομάδα, οπότε περιμένουμε τότε κάποια σχετική κίνηση. Με την άπνοια όμως που υπήρξε μέχρι σήμερα, δύσκολα να ανακάμψει η αγορά», αναφέρει.

Όπως ο ίδιος τονίζει, «στα ρούχα και στα παπούτσια, από τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι σήμερα, η πτώση ξεπερνάει το 30%, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις. Δεν βλέπεις κόσμο πλέον να κυκλοφορεί στην αγορά με σακούλες στα χέρια. Οι δείκτες λένε πως οι Έλληνες αύξησαν τα χρέη προς το δημόσιο και οι μικρομεσαίοι κινδυνεύουν να αφανιστούν».

Από 17 έως 20 ευρώ τα τσουρέκια

Η πρόεδρος της Ένωσης Αρτοποιών Θεσσαλονίκης Έλσα Κουκουμέρια εξηγεί πως «φέτος, οι τιμές στα απλά τσουρέκια θα κυμανθούν από 12 ευρώ το κιλό μέχρι 15 ευρώ και τα τσουρέκια με σοκολάτα θα κοστίσουν από 17 έως 20 ευρώ με τις σημερινές τιμές στη σοκολάτα, ενώ πέρυσι η τιμή κυμαινόταν από 14-17 ευρώ το κιλό». Σημειώνει δε πως «το Πάσχα είναι πολύ αργά και πολλοί καταναλωτές θα αποφύγουν να αγοράσουν τα σοκολατένια αβγά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να λιώσουν και δύσκολα διατηρούνται με αποτέλεσμα να χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι του τζίρου μας. Σε σχέση με άλλες χρονιές είμαστε ήδη κάτω 30%».

«Με υποτονική την αγοραστική κίνηση, αλλά με ελπίδα για μια καλύτερη Μεγάλη Εβδομάδα, τα ζαχαροπλαστεία περιμένουν γεμάτα σοκολατένιες δημιουργίες το καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν προϊόντα για όλες τις τσέπες. Αν κάποιος ψάξει στην αγορά, μπορεί να βρει σοκολατένια αβγά που ξεκινούν από δύο ευρώ και φυσικά μπορεί να φτάνουν και τα 100 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία στολίσματος. Δεν λείπουν βέβαια και οι ιδιαίτερες παραγγελίες, αφού η μέρα του Πάσχα συνηθίζεται για αρραβώνες. Ένας υπέροχος λαγός είχε σε κουτάκι ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης Μάριος Παπαδόπουλος.

