Κάποτε στην Καλιφόρνια στο COSMOTE CINEMA 1HD, 19/02 στις 21:00

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Μαρκ Κάλεν,Ρομπ Κάλεν , Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις,Τζέισον Μομόα,Τζον Γκούντμαν

Action Zone. Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει, όταν μια συμμορία κακοποιών απάγει το αγαπημένο του σκυλάκι. Για να το πάρει πίσω θα πρέπει να συνεργαστεί με τα μέλη της και να έρθει αντιμέτωπος με ύποπτους χαρακτήρες.

I Love Greece στο COSMOTE CINEMA 1HD, 20/02 στις 21:00

Κωμωδία γαλλικής παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Ναυσικά Γκερί-Καραμαούνα , Ηθοποιοί: Στέισι Μάρτιν,Βενσάν Ντεντιέν,Στέλιος Μάινας

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ο Ζαν και η Μαρίνα φτάνουν στην Αθήνα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μα καθώς ετοιμάζονται για μια ρομαντική απόδραση σε ένα κυκλαδίτικο νησί, οι Έλληνες συγγενείς τους αποφασίζουν να τους συνοδέψουν… και τα ευτράπελα ξεκινούν!

Αγώνες Πείνας: Επανάσταση – Μέρος I στην ΕΡΤ3, 23/02 στις 23:00

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2014

Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς, Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, Τζος Χάτσερσον, Λίαμ Χέμσγουορθ, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Γούντι Χάρελσον, Τζούλιαν Μουρ, Στάνλεϊ Τούτσι, Φίλιπ Σέιμουρ Χοφμαν, Ντόναλντ Σάδερλαντ

Το παγκόσμιο φαινόμενο των Αγώνων Πείνας, συνεχίζει να πυροδοτεί τον κόσμο με το The Hunger Games: Επανάσταση Μέρος Ι, που βρίσκει την Κάτνις στην Περιοχή 13, αμέσως μετά την κατάρρευση των Αγώνων. Με την καθοδήγηση της Προέδρου Κόιν, και τις συμβουλές των στενών της φίλων, η Κάτνις ανοίγει τα φτερά της για να σώσει τον Πίτα, αλλά και ολόκληρο το έθνος με το θάρρος της.

