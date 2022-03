Αν έχεις ήδη τελειώσει τη mini σειρά “Inventing Anna” στο Netflix, τότε πιθανότατα θυμάσαι αυτό το disclaimer στην αρχή κάθε επεισοδίου.

Από την ημέρα της κυκλοφορίας της στις 11 Φεβρουαρίου, η σειρά έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 270 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης. Όλοι έχουν γοητευτεί από την ιστορία της ψεύτικης κληρονόμου και καταδικασμένης απατεώνα, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι: Άννα Σορόκιν.

Η σειρά των εννέα επεισοδίων της Shonda Rhimes έχει glam, αληθινό έγκλημα, σασπένς… αλλά υπάρχουν μερικά ερωτήματα που μπορεί να αποκτήσεις μετά τους τίτλους τέλους της σειράς.

Ποια κομμάτια είναι αληθινά στο «Inventing Anna»;

Μεταξύ 2013 και 2017, η Άννα Σορόκιν άφησε το πραγματικό της επίθετο και έφτασε στη Νέα Υόρκη υποδυόμενη μία Γερμανίδα κληρονόμο, με το όνομα Άννα Ντέλβι. Φορούσε επώνυμα ρούχα, έμενε σε μπουτίκ ξενοδοχεία και δειπνούσε σε ακριβά εστιατόρια. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Άννα κατάγεται από τη Ρωσία και μεγάλωσε σε μία εργατική οικογένεια. Το 2019 η Σορόκιν καταδικάστηκε σε φυλάκιση από τέσσερα έως 12 χρόνια για κλοπές και απάτες.

Κάποιοι από τους άλλους χαρακτήρες της σειράς όπως η Βίβιαν Κεντ – η δημοσιογράφος που ερευνά τη Σορόκιν – βασίζονται επίσης σε υπαρκτά πρόσωπα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Jessica Pressler είναι η δημοσιογράφος του IRL που δημοσίευσε το viral άρθρο του New York Magazine το 2018 σχετικά με τις δραστηριότητες της Sorokin. Η Rachel DeLoache Williams, η πρώην φίλη της Sorokin, είναι επίσης υπαρκτό πρόσωπο. Και ισχυρίζεται ότι έχει πληρώσει το ποσό των 62.000 δολαρίων για ένα ταξίδι στο Μαρόκο με την Σορόκιν – για το οποίο έγραψε στοVanity Fair και στο βιβλίο της «My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress».

Πού είναι τώρα η Άννα;

“Prison is so exhausting, you wouldn’t know,” έγραφε τον Φεβρουάριο του 2021 στους -τότε- 75,000 followers της στο Instagram σε ένα post που αναρτήθηκε στις 4 τα ξημερώματα. H εικόνα της απρόσμενη κοινωνικής -αλλά με τα μαύρα μεγάλα γυαλιά της-, ξαπλωμένης στο κρεβάτι της φυλακής Άννας σήμερα μετράει παραπάνω από 7Κ likes και συνεχίζει. Και το Instagram account της παραπάνω από 740Κ followers.

Η Σορόκιν αποφυλακίστηκε μερικές μέρες αργότερα. Επέστρεψε στο να δημοσιεύει στα social media τις εξόδους της στη Νέα Υόρκη. Όμως σύντομα τέθηκε ξανά υπό κράτηση στο ICE λόγω προβλήματος με τη βίζα της. Η Sorokin εξήγησε ότι δεν σκόπευε να παραβεί κανέναν νόμο, προσθέτοντας ότι «η παράταση της θεώρησής της visa ήταν ακούσια και σε μεγάλο βαθμό εκτός του ελέγχου μου». Έτσι, κινδυνεύει με απέλαση στη Γερμανία, όπου μεγάλωσε αλλά έχει καταθέσει έφεση και παραμένει υπό κράτηση στο ICE στα βόρεια της Νέας Υόρκης μέχρι σήμερα.

Η Άννα επέστρεψε τα χρήματα πίσω; Ζήτησε συγγνώμη;

Η Sorokin επέστρεψε περίπου 199.000 δολάρια σε τράπεζες. Χρήματα τα οποία φέρεται να ξεπλήρωσε με τα 320.000 δολάρια που της έδωσε το Netflix για τη σειρά. Πλήρωσε άλλα 24.000 δολάρια σε κρατικά πρόστιμα και περίπου 75.000 δολάδια για νομικές αμοιβές.

Όσο για το αν η Σορόκιν ζήτησε συγνώμη, τα πράγματα είναι κάπως ανάμεικτα. Το 2019, η Sorokin είπε στους New York Times «Θα έλεγα ψέματα σε εσάς και σε όλους τους άλλους και στον εαυτό μου αν έλεγα ότι λυπάμαι για οτιδήποτε» και συμπλήρωσε ότι μετανιώθηκε για τον τρόπο που έκανε ορισμένα πράγματα. Τον Οκτώβριο του 2020, άλλαξε γνώμη, λέγοντας «Ντρέπομαι πραγματικά και λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έκανα». Η Sorokin είπε ότι «δεν είχε ποτέ δόλια πρόθεση» και επικαλείται την καταδίκη της για «να καθαρίσει το όνομά της».

Πηγή: savoir ville

