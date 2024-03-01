My Style Rocks: Τι είδε ο Στέλιος Κουδουνάρης και έβαλε τεσσάρι;

Μέρα χωρίς task η σημερινή στο My Style Rocks με τους κριτές να ελπίζουν σε καλύτερο styling και τις διαγωνιζόμενες σε υψηλότερες βαθμολογίες. Και έως ένα βαθμό οι προσδοκίες επιβεβαιώνονται!

Δείτε το βίντεο

Ένα outfit που φέρνει διαγωνιζόμενη στην πασαρέλα του My Style Rocks χαρακτηρίζεται από τον Στέλιο Κουδουνάρη ως «η πιο δύσκολη εικόνα που είδαμε φέτος»! Στον αντίποδα βρίσκεται η εμφάνιση της Φωτεινής η οποία παίρνει τον χαρακτηρισμό του «πιο κιτς look»!

Ο Λάκης Γαβαλάς βλέπει στο look της Ηρούς μία άλλη… Έφη Σαρρή!

Η απόφαση της Ανδριάνας να μην αποκαλύψει πως το πουκάμισο που φοράει είναι του Στέλιου Κουδουνάρη οδηγεί σε τραγελαφικά απρόοπτα!

Πηγή: skai.gr

