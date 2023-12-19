Πωλήθηκε σε δημοπρασία το μηχανικό κεφάλι του Ε.Τ. από την ταινία του Σπίλμπεργκ

Το αυθεντικό μηχανικό κεφάλι του Ε.Τ. από τη βραβευμένη με τέσσερα Όσκαρ κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ πουλήθηκε έναντι 635.000 δολαρίων σε δημοπρασία αναμνηστικών του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες.

Το animatronic από την ταινία του 1982 «E.T. Το Extra-Terrestrial» κατασκευάστηκε από τον αείμνηστο καλλιτέχνη ειδικών εφέ Κάρλο Ραμπάλντι και έχει μεταλλικό σκελετό με αφρώδες λάτεξ εξωτερικό δέρμα – και μπορεί να ενεργοποιήσει τον παλμό των φλεβών για κοντινές σκηνές.

Η ταινία, για έναν εξωγήινο που έμεινε πίσω στη Γη – με πρωταγωνιστές τους Ντρου Μπάριμορ και Χένρι Τόμας ήταν υποψήφια για εννέα Όσκαρ και κέρδισε τέσσερα συμπεριλαμβανομένου του βραβείο Καλύτερων Οπτικών Εφέ για τον Ραμπάλντι και την ομάδα του.

Το κεφάλι του E.T. πωλήθηκε στην τετραήμερη δημοπρασία Hollywood Legends του Julien’s Auctions. Οι δύο πρώτες μέρες ήταν αφιερωμένες σε ρομπότ, μάγισσες, ήρωες και εξωγήινους από ταινίες με εισπρακτική επιτυχία από τη δεκαετία του 1950.

Στολή του Batman που φορούσε ο Μάικλ Κίτον στην ταινία κόμικς «Batman Returns» το 1992 πωλήθηκε έναντι 63.500 δολαρίων. Επιπλέον η ασπίδα του «Captain America, που χρησιμοποιήθηκε από τον Κρις Έβανς στην ταινία του 2011 «Captain America: The First Avenger» πωλήθηκε έναντι 65.000 δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

