Οι Πανθέοι: Η Μάρμω αρνείται τη συγγνώμη του Κίτσου - Δείτε το sneak preview

Οι πληγές δεν μπορούν να κλείσουν και η συγγνώμη δεν είναι αρκετή για τους ήρωες, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Μάρμω, θυμωμένη που βλέπει τον Κίτσο μπροστά της, τον διώχνει όμως εκείνος είναι αποφασισμένος να την πείσει να τον αφήσει έστω να της μιλήσει. Η Μάρμω, ανένδοτη, του ζητάει να πάρει το πρώτο πλοίο και να επιστρέψει στην Αθήνα. Ο Κίτσος δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί με κάθε τρόπο να της ζητήσει συγγνώμη και να του δώσει μία ευκαιρία να απολογηθεί. Η Μάρμω θεωρεί ότι είναι πλέον αργά γι’ αυτό…

Η Σεβαστή, επιστρέφοντας απροειδοποίητα, βρίσκει τον Ανδρέα παρέα με τη Σοφία. Η Χρυσοστόμη έχει στήσει ολόκληρο σχέδιο για να μην μείνει μόνος του ο Ανδρέας στην κατάσταση που βρίσκεται. Ο Ανδρέας δεν συμφωνεί μ’ αυτή την τακτική και ανταλλάσσει, για ακόμη μία φορά, βαριές κουβέντες με την αδελφή του, λίγες ώρες μετά τη συμφιλίωσή τους…

Δείτε το sneak preview:

Η Μερόπη αρχίζει να συμπαθεί και να αποδέχεται όλο και περισσότερο τον Στέφανο, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βρει τρόπο να πάρει τη Θάλεια μακριά από τον Χρυσίνα. Και ενώ η Θάλεια έχει ζητήσει από τη Μιρέλλα να επικοινωνήσει με το πνεύμα του Δημήτρη, η Μιρέλλα δεν καταφέρνει να μιλήσει με τον νεκρό αρραβωνιαστικό της και αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει. Μία τυχαία συνάντηση της Μερόπης στο δρόμο θα ενισχύσει αυτή την υποψία…

Δείτε το trailer:

Ο Θωμάς βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό του Τέλη που κρύβει στο υπόγειο του μαγαζιού του. Η Λιάνα συνεχίζει τις εξωσυζυγικές της περιπέτειες με τον Γαζή να κάνει παράπονα στον Φάνη. Τέλος, η Δέσποινα δέχεται τη συμβουλή του Ισίδωρου και αποφασίζει να δηλώσει την εξαφάνιση του άντρα της, Όμηρου Γαλάτη, ώστε να βγάλει μονομερώς το διαζύγιο επικαλούμενη εγκατάλειψη συζυγικής στέγης…

