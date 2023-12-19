Λογαριασμός
Jason Momoa: Ο «Aquaman» έχει… τρυφερή καρδιά – Διαβάζει παραμύθια σε παιδιά

Ο διάσημος ηθοποιός διαβάζει το κλασικό παραμύθι για παιδιά «Tiddler», της Τζούλια Ντόναλντσον 

Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Μομόα είναι ένας ακόμη διάσημος που διαβάζει παιδική ιστορία στη σειρά «CBeebies Bedtime Story».

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίζεται χαλαρός στο στούντιο της σειράς του παιδικού τηλεοπτικού καναλιού του BBC Cbeebies, καθώς θα διαβάζει το κλασικό παραμύθι για παιδιά «Tiddler» της Τζούλια Ντόναλντσον εικονογραφημένο από τον Άξελ Σέφερ.

Ο ηθοποιός που υποδύεται τον Aquaman, χαρακτήρα των DC Comics στην ομότιτλη κινηματογραφική σειρά, επέλεξε την ιστορία ενός μικρού ψαριού με μεγάλη φαντασία.

«Είμαι εδώ για να σας διαβάσω μια ιστορία πριν από τον ύπνο από το υποβρύχιο βασίλειό μου. Η θάλασσα είναι γεμάτη ιστορίες. Θα μπορούσα να σας πω πολλές ιστορίες για τις εκπληκτικές μου περιπέτειες στη θάλασσα, αλλά δεν είμαι ο μόνος» αναφέρει στην αρχή του επεισοδίου ο Τζέισον Μομόα.

«Κάθε πλάσμα στον ωκεανό, από την πιο δυνατή φάλαινα μέχρι την πιο μικροσκοπική μαρίδα, έχει να πει τη δική του ιστορία. Και αυτό το βιβλίο είναι για ένα πολύ μικρό ψάρι που έχει μερικές πολύ σπουδαίες δικές του ιστορίες» σημειώνει.

Σχετικά με τη συμμετοχή του στη σειρά ο ηθοποιός αναφέρει σε δελτίο Τύπου: «Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία που διάβαζα στα παιδιά μου καθώς μεγάλωναν ήταν το «The Gruffalo», οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που διαβάζω μια άλλη καταπληκτική ιστορία της Τζούλια Ντόναλντσον και του Άξελ Σέφερ για μια ιστορία του CBeebies πριν τον ύπνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

