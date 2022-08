5 υπέροχα βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες που είδαμε στη μεγάλη οθόνη

Όλο και περισσότερα άρθρα ισχυρίζονται ότι αν κι αγαπάμε την ιδέα των βιβλίων, όλο και λιγότεροι από εμάς διαβάζουμε

Η χρυσή εποχή του βιβλίου, όταν οι βιβλιοθήκες ήταν μαγικές και μυστηριώδεις και τα βιβλιοπωλεία ήταν τα τέλεια μέρη για να περάσει κανείς ένα βροχερό απόγευμα μοιάζει να έχουν περάσει.

Ολόκληρες ιστορίες στον κινηματογράφο τα προηγούμενα χρόνια όμως ξεκίνησαν με μερικά στοιβαγμένα βιβλία σε υπέροχους χώρους.

The Beast’s Library, «Beauty and The Beast»

Ράφια βιβλίων αποκαλύπτονται όταν το «Τέρας» μοιράστηκε την υπέροχη βιβλιοθήκη του με την Μπελ. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι το όνειρο κάθε βιβλιόφιλου, γεμάτη με σπειροειδείς σκάλες που οδηγούν σε εκατομμύρια τόμους κλασικής λογοτεχνίας. Ήταν μια από τις καθοριστικές στιγμές της ταινίας που επέτρεψαν στην Μπελ να δει την ανθρωπιά του «τέρατος».

Βιβλιοπωλείο του Monsieur Labisse, «Hugo»

Ποτέ ένα βιβλιοπωλείο δεν συνδυάστηκε με τη φιλία περισσότερο από εκείνο του Monsieur Labisse για τον νεαρό Hugo. Γεμάτο με 40.000 τόμους, το βιβλιοπωλείο έγινε μια λογοτεχνική παιδική χαρά για τον Hugo και την καλή του φίλη, Isabelle.

The Shop Around the Corner, «You’ve Got Mail»

Απεχθάνεσαι τις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων; Στηρίζεις τα μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία; Βρες λίγη παρηγοριά στο κλασικό της RomCom, «You’ve Got Mail», όπου η Kathleen (Meg Ryan) διευθύνει το The Shop Around the Corner και πρέπει να ασχοληθεί με τον κληρονόμο (Tom Hanks) της Fox Books, μιας αλυσίδας «mega» βιβλιοπωλείων.

Embyro Concepts, «Funny Face»

Η μόδα συναντά την εξυπνάδα στο βιβλιοπωλείο Embryo Concepts που διευθύνει η Jo Stockton (Audrey Hepburn). Μια φωτογράφιση μόδας στο βιβλιοπωλείο οδηγεί στην ανακάλυψη ενός νέου μοντέλου στο πρόσωπο της Jo.

The Travel Book Company, «Notting Hill»

Όλες οι υπέροχες, απίθανες ιστορίες αγάπης ξεκινούν σε γραφικά βιβλιοπωλεία στο Λονδίνο. Ο Γουίλ (Hugh Grant), ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου βιβλιοπωλείου, γοητεύει την Άννα Σκοτ ​​(Julia Roberts), μια σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, με ένα βιβλίο στο ένα χέρι και έναν χάρτη στο άλλο.

