Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός, πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου του 1990 από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είχε προβλήματα με το αριστερό του χέρι και ο θάνατος της μητέρας του λίγους μήνες πριν, τον οδήγησαν στην καταστροφή.

Ο «πρίγκιπας» της ελληνικής ροκ μουσικής γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1948 στην Αθήνα. Ήταν πολύ δεμένος με την μητέρα του και γενικότερα είχε μία ιδιαίτερα καλή σχέση με τις γυναίκες. Η μεγαλύτερη του αγάπη, η μουσική. Στο σχολείο έπαιρνε καλούς βαθμούς, ενώ το 1967 πέρασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η μουσική όμως ήταν αυτή που τον κατέκτησε. Ο ίδιος καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια, ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά, ανιψιός της πεζογράφου και παιδαγωγού Έλλης Αλεξίου, καθώς και της Γαλάτειας Καζαντζάκη, της πρώτης συζύγου του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη.

Το μουσικό ξεκίνημα

Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε το 1969, με το ντουέτο Δάμων και Φιντίας, μαζί με τον Παντελή Δεληγιαννίδη, τον κιθαρίστα των “Olympians”. Μαζί ήρθαν σε επαφή με τη δισκογραφική εταιρεία “Λύρα” και κυκλοφόρησαν τον δίσκο 45 στροφών με τα τραγούδια «Το ξέσπασμα» και «Ο κόσμος τους», ενώ παράλληλα συμμετείχαν στην συλλογή «Ζωντανοί στο κύτταρο». Εκεί γνωρίστηκαν με άλλους καλλιτέχνες όπως τους Θανάση Γκαϊφύλλια και Δημήτρη Πουλικάκο αλλά και με τα Μπουρμπούλια που ήδη συνεργάζονταν με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ο Ντάμης ο σκληρός, η λογοκρισία και η διάλυση

Όταν δύο μέλη από τα Μπουρμπούλια αποχώρησαν επειδή ήρθαν σε ρήξη με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Σιδηρόπουλος και ο Δεληγιαννίδης τους αντικατέστησαν. Το νέο συγκρότημα έκανε διάφορες live εμφανίσεις και κυκλοφόρησαν το δίσκο 45 στροφών «Ο Ντάμης ο σκληρός», το οποίο αρχικά ονομαζόταν «Ο Ντάμης ο ληστής».

Ωστόσο, η λογοκρισία της Χούντας τους «χτύπησε» την πόρτα με αποτέλεσμα το συγκρότημα να διαλυθεί όταν έφυγε ο Δεληγιαννίδης, το 1974. Ο Παύλος γύρισε στην Αθήνα και άρχισε να εργάζεται στην εταιρεία του πατέρα του.

