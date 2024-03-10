Απόκριες 2024: Στον «πυρετό του κεφιού» η Ελλάδα

Μια χώρα γεμάτη... κομφετί καθώς στο «πικ» τους είναι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μια μόνο εβδομάδα πριν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλο κέφι, χαρά και χορό, το Καρναβάλι του Μοσχάτου, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄80 και έχει γίνει πλέον παράδοση.

Επίκεντρο αποτέλεσε η μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, με πλήθος καρναβαλιστών να συμμετέχει υπό τους ήχους μουσικής και τυμπάνων. Τα τύμπανα ήταν ο προπομπός της παρέλασης και έδιναν το τέμπο για τους ξέφρενους ρυθμούς, που ακολουθούσαν αμέσως μετά.

Η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη όπως πάντα και κυρίως των νέων, που το χαίρονταν, διασκέδαζαν, χόρευαν ακόμη και μέσα σε σιντριβάνι και έβγαζαν φυσικά τις απαραίτητες... selfie.

Η παρέλαση των μεταμφιεσμένων ξεκίνησε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, με την μπάντα και τα πνευστά να δίνουν τον μουσικό τόνο για τον χορό και με τη συμμετοχή σχολείων και σχολών, φορέων της πόλης, ομάδων καρναβαλιστών, χορευτικών σχημάτων, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρων, αλλά και με πληρώματα αρμάτων, που πλημμύρισαν τη λεωφόρο, από τη Ρήγα Φεραίου έως τον σταθμό του ΗΣΑΠ. Κάποια μάλιστα από τα πληρώματα ήταν μαθητές των σχολείων του δήμου. Ανάμεσά τους, αυτά με ήρωες του Ντίσνεϊ, με Βίκινγκς, με στρουμφάκια, με γοργόνες και μάγκες, με κλέφτες κι αστυνόμους, με χίλιες και μια νύχτες, με Disco των 80ς, με... επιχείρηση Κλεοπάτρα, σ' ένα πλήρωμα «έβραζαν στο ίδιο καζάνι», ένα άλλο ήταν με άρμα-τσίρκο, υπήρχε το πλήρωμα με Lego για να χτίσει το μέλλον που ονειρεύονται, ακόμη και Bollywood διέθετε η παρέλαση, ενώ υπήρξε και το πλήρωμα ενός Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου με τους «χίπιδες», που ζητούσαν να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη. Έχει οργανωθεί ακόμη και Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού.

Μετά το τέλος της παρέλασης είχε προγραμματιστεί νεανική συναυλία με τη Lila και τους Kings.

Ηράκλειο

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στο «Καστρινό Καρναβάλι» που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου, δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού. Εκατοντάδες ήταν οι καρναβαλιστές που παρέλασαν με τις ομάδες που συμμετείχαν, ενώ ενεργά στο κέφι μπήκε αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών που παρακολούθησε την παρέλαση των καρναβαλιστών, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

«Μπορούμε να κάνουμε το Καστρινό Καρναβάλι διαφορετικό και ακόμη καλύτερο και να του δώσουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που συνδέουν το παρόν με το παρελθόν, τα οποία ούτως ή άλλως μας είναι πολύτιμα» ανέφερε, κηρύσσοντας την έναρξη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, που μοιράστηκε με τους καρναβαλιστές και τους παρευρισκόμενους, στιγμές κεφιού.

Σημείο εκκίνησης της παρέλασης των καρναβαλιστών, ήταν η πλατεία 18 Άγγλων, ενώ αμέσως μετά οι συμμετέχοντες διέσχισαν την 25ης Αυγούστου, πέρασαν από την πλατεία Λιονταριών, την λεωφόρο Δικαιοσύνης και κατέληξαν στην πλατεία Ελευθερίας.

Περισσότεροι από 20.000 μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους, πήραν μέρος στην σημερινή, μεγάλη παρέλαση του «Καρναβαλιού των Μικρών», που έχει χαρακτηρισθεί ως μία από τις πιο ζωντανές, δημιουργικές και ελπιδοφόρες ενότητες του πατρινού καρναβαλιού.

Έχοντας ως συμμάχους τον ανοιξιάτικο καιρό και την αστείρευτη καρναβαλική διάθεση, οι μικροί καρναβαλιστές «πλημμύρισαν» το κέντρο της Πάτρας, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα με τις πολύχρωμες, καλαίσθητες και ευρηματικές στολές τους, χαρίζοντας ταυτόχρονα ελπίδα και αισιοδοξία.

Στην κορυφή της παρέλασης του «Καρναβαλιού των Μικρών», βρισκόταν η δημοτική μουσική, και ακολουθούσαν τα άρματα, τα οποία κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, παρέλασαν τα νέα άρματα, «Μωρό Καρνάβαλος», «Ταξίδι και Φαντασία», αλλά και τα παλαιότερα, «Ιγκουάνα», «Καρουσέλ», «Σκυλάκι», «Φεγγάρι», «Σαρανταποδαρούσα», «Τσίρκο», καθώς και το μουσικό άρμα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι 122 ομάδες συμμετοχής, οι οποίες ανέδειξαν με τις πολύχρωμες στολές τους, την δημιουργική τους φαντασία και το χιούμορ τους, ενώ με το χορό και τα τραγούδια τους μετέδωσαν το κέφι και την χαρά, μετατρέποντας τους κεντρικούς δρόμους σε ένα αστείρευτο ποτάμι καρναβαλικής διάθεσης.

Η μεγάλη παρέλαση, η οποία διήρκεσε για περίπου τρεις ώρες, ολοκληρώθηκε με τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο, γλυκαίνοντας μικρούς και μεγάλους που είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια του κέντρου της πόλης, αφήνοντας τη δική του ιδιαίτερη πινελιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

