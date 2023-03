Όσκαρ 2023: Απόψε η απονομή των βραβείων -Τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό αγαλματίδιο – Σας έχουμε όλες τις λεπτομέρειες

Το «Everything Everywhere All at Once» είναι η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, αλλά το «The Banshees of Inisherin» μπορεί να κερδίσει, επίσης, πολλά

Ποιος θα κερδίσει τα Όσκαρ του 2023; Το «Everything Everywhere All at Once», η κλασική πλέον ταινία επιστημονικής φαντασίας του Daniels (το δίδυμο των σκηνοθετών Daniel Kwan και Daniel Scheinert, οι οποίοι έχουν ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία για τη δουλειά τους), είναι υποψήφια για 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για Καλύτερη Ταινία και όλων των βασικών κατηγοριών (εκτός από την κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού).

Ο κύριος ανταγωνιστής της είναι το «The Banshees of Inisherin», η φανταστική και βάναυσα καταθλιπτική νέα ταινία ενός από τους σπουδαιότερους σεναριογράφους του σήμερα, του Martin McDonagh, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το «Three Billboards Outside Ebbing», «Missouri», ταινία που χάρισε στη Frances McDormand το πρώτο της Όσκαρ το 2018.

Και οι δύο ταινίες έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις και έχουν λάβει αρκετά βραβεία «Καλύτερης Ταινίας», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο να γνωρίζουμε ποια θα πάρει το σημαντικότερο Όσκαρ της βραδιάς.

Οι νικητές των κατηγοριών υποκριτικής είναι πιο προβλέψιμοι -αν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες τελετές απονομής- και τα πράγματα φαίνονται πολύ αισιόδοξα για την ταινία «Everything Everywhere All at Once». Η Michelle Yeoh είναι πιθανό να κερδίσει το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου (παρόλο που η Cate Blanchett πήρε το βραβείο των κριτικών), ενώ ο Ke Huy Quan είναι πολύ πιθανό να κερδίσει στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, μην περιμένετε να δείτε την Jamie Lee Curtis ή τη Stephanie Hsu να λαμβάνουν το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, το οποίο πιθανότατα θα πάρει η Angela Bassett για τη δουλειά της στο «Black Panther: Wakanda Forever», όντας το πρώτο Όσκαρ σε σημαντική κατηγορία υποκριτικής για ταινία της Marvel. Εν τω μεταξύ, ο Μπρένταν Φρέιζερ εξακολουθεί να είναι το φαβορί για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Η φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Πότε είναι τα Όσκαρ;

Τα Όσκαρ θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Πού θα παρακολουθήσετε τα Όσκαρ;

Τα Όσκαρ του 2023 θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC.

Ποιος θα είναι ο οικοδεσπότης;

Ο Τζίμι Κίμελ θα είναι οικοδεσπότης για τρίτη φορά. Το σόου έμεινε χωρίς οικοδεσπότη για αρκετά χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση του Κίμελ. Σε μια διαφήμιση για το φετινό σόου, που είναι σχεδιασμένη με βάση το Top Gun: Maverick, ο Κίμελ είπε αστειευόμενος ότι είναι το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά, ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να φάει χαστούκι επειδή κλαίει πολύ.

Ποιες ταινίες διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο;

Οι 10 ταινίες που διαγωνίζονται για την καλύτερη ταινία είναι οι εξής: Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking.

Ποιοι θα εμφανιστούν στα Όσκαρ του 2023;

Όπως κάθε χρόνο, οι υποψήφιοι για το καλύτερο τραγούδι θα εμφανιστούν στη σκηνή, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που θα απουσιάζουν από τη φετινή τελετή.

Η Rihanna θα ερμηνεύσει το «Lift Me Up» από το «Black Panther: Wakanda Forever» και η Kala Bhairava θα τραγουδήσει το «Naatu Naatu» του M.M. Keeravaani από το RRR.

Ο Son Lux θα ερμηνεύσει το «This is a Life» από το «Everything Everywhere All At Once», δίπλα στον David Byrne των Talking Heads και την ηθοποιό Stephanie Hsu. Οι Sofia Carson και Diane Warren θα τραγουδήσουν το «Applause» από το «Tell it Like a Woman» και ο Lenny Kravitz θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του αφιερώματος In Memoriam. Η Lady Gaga δεν θα είναι παρούσα στην τελετή, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες.

Ποια είναι τα φαβορί;

Η ανεξάρτητη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Everything Everywhere All at Once» των Daniel Kwan και Daniel Scheinert συγκεντρώνει 11 υποψηφιότητες. Κοντά της, όμως, βρίσκεται και η σκοτεινή κωμωδία «The Banshees of Inisherin» με εννέα υποψηφιότητες. Η Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) μπορεί να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της Cate Blanchett (Tár) για την καλύτερη ηθοποιό. Ο καλύτερος ηθοποιός είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί, με τον Μπρένταν Φρέιζερ (Η φάλαινα) και τον Όστιν Μπάτλερ (Elvis) να βρίσκονται στο παιχνίδι.

Στις κατηγορίες δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) και η Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) είναι οι επικρατέστερες, αν και η νίκη της Jamie Lee Curtis στα Screen Actors Guild Awards μπορεί να σημαίνει κάτι… Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (The Fabelmans) μπορεί να κερδίσει το τρίτο του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, αν και οι Daniel Kwan και Daniel Scheinert είναι οι επικρατέστεροι.

Τι ήταν αμφιλεγόμενο φέτος;

Εκτός από τις συνήθεις απορρίψεις και εκπλήξεις, το μεγαλύτερο θέμα φέτος ήταν η συζήτηση γύρω από την απροσδόκητη υποψηφιότητα της Andrea Riseborough για καλύτερη ηθοποιός. Η Riseborough προτάθηκε για το ελάχιστα προβεβλημένο δράμα «To Leslie» στο Τέξας, αφού πολλοί αστέρες συσπειρώθηκαν γύρω από την ερμηνεία της. Ωστόσο, δεν έγινε το ίδιο για τις δύο άλλες υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, τις Danielle Deadwyler (Till) και Viola Davis (Woman King). Κάποιοι έκαναν λόγο για φυλετική διάκριση στην κινηματογραφική βιομηχανία.



