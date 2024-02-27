Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό το παιχνίδι έχει αποκτήσει μια διαφορετική ομορφιά μετά τους τραυματισμούς μερικών από τους καλύτερους παίκτες. Φάνης Μπολέτσης, Ασημίνα Χατζηανδρέου και Σάββας Γκέντσογλου είναι σε φάση ανάρρωσης και δεν αγωνίζονται. Το γεγονός αυτό αναγκάζει και τις δύο ομάδες να χρησιμοποιήσουν περισσότερο άλλους παίκτες και να ποντάρουν σε νέους "ήρωες".

Για την ομάδα των Μαχητών, τον ρόλο αυτό φαίνεται πως έχει πάρει η Χρύσα, που για δεύτερο σερί αγώνα έφερε 2 νίκες σε δύο αναμετρήσεις. Ωστόσο η μεγάλη έκπληξη ήταν ο πόντος της Μαριλίνας. Η παίκτρια κατάφερε μετά από πάρα πολλές χαμένες αναμετρήσεις, να φέρει πόντο απέναντι στη Μαρία Αντωνά, εξαιτίας λάθος της συντρόφου του Άρη Σοϊλέδη.

Από την πλευρά των Κόκκινων, ο μέχρι πρότινος χειρότερος παίκτης, και υποψήφιος προς αποχώρηση Θοδωρής Τουρκογιώργος, έφερε δύο νίκες ατομικά και μία τρίτη παίζοντας με παρτενέρ στο Flag race.

Σημαντικότατη έχει αποδειχθεί και η συνεισφορά του Γ. Γκιουλέκα. Ο παίκτης έχει αποτελέσει παράγοντα "κλειδί" σε πολλές αναμετρήσεις για την ομάδα του, ενώ ήταν και αυτό που έφερε τον τελευταίο πόντο από κοινού με τη Δώρα.

Η νίκη των Μπλε έστειλε για ακόμη μια φορά τους Κόκκινους να ψηφιστούν, σε μια πολύ δύσκολη για τους ίδιους φάση, μιας και οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες. Η ομάδα την προηγούμενη φορά ψήφισε την Έλενα Αμανατίδου, εστιάζοντας στις αδυναμίες του γυναικείου μέρους, και στην δέυτερη ψηφοφορία της εβδομάδα, κλείδωσε τη γυναικεία αποχώρηση, ψηφίζοντας την Μαρία Αντωνά.

