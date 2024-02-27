Sonoma: Μια παράσταση του πολυβραβευμένου χορογράφου Marcos Morau στο Θέατρο Ολύμπια

Η λέξη Sonoma συνδυάζει ρίζες από τα ελληνικά (σώμα) και τα λατινικά (sonus, ήχος). To έργο του πολυβραβευμένου χορογράφου Marcos Morau για την ομάδα του La Veronal εκκινεί από την ανάγκη της επιστροφής στη ρίζα, στο σώμα, στη σάρκα, εμπνέεται απο τον ονειρικό κόσμο του Luis Buñuel και δανείζεται στοιχεία από τις φολκλορικές παραδόσεις, τη θρησκεία, το σινεμά, την ιστορία της τέχνης. Το σώμα των χορευτών επί σκηνής γίνεται ο αγωγός για ένα ταξίδι ανάμεσα στο όνειρο και τη φαντασία, όπου το ανθρώπινο συναντά το εξωπραγματικό.

Παραστάσεις: Τρίτη 27/2 και Τετάρτη 28/2, 20:30

Εισιτήρια: Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 5€. Δ’ Ζώνη (Φοιτητικό, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, άνω των 65 ετών): 10€. Γ’ Ζώνη: 12€. Β’ Ζώνη: 15€. Α’ Ζώνη: 20€. Διακεκριμένη Ζώνη: 25€ | Προπώληση: ticketservices.gr.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα. Τηλέφωνο:210 3642540 | https://oly.gr

Χάρτινα τραγούδια: Φίλιππος Τσαλαχούρης και Λουκία Μιχαλοπούλου σε μια μουσική παράσταση στο Θέατρο Τέχνης

Στο πλαίσιο του «Μήνα της Μνήμης και της Μουσικής» το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, προσκαλεί τον γνωστό συνθέτη Φίλιππο Τσαλαχούρη, που συνεργάστηκε για πολλά χρόνια τόσο με το Θέατρο όσο και με τη Δραματική Σχολή του, στη σκηνή της Φρυνίχου για δύο μοναδικές μουσικές παραστάσεις, 26-27 Φεβρουαρίου 2024. Μαζί του η Λουκία Μιχαλοπούλου. Δύο άνθρωποι συναντιούνται. Στη σκηνή ένα πιάνο, ένα τραπέζι… δύο καρέκλες. Ο πιανίστας δίνει στην κοπέλα αυτό που περιμένει… βγάζει από την τσάντα του τις παρτιτούρες του, που αφήνει στο αναλόγιο του πιάνου, και σε εκείνην ένα πακέτο με γράμματα. Η ανάγνωση των επιστολών συνοδεύει τα χάρτινα τραγούδια, ο ήχος των τραγουδιών συνοδεύει τα χάρτινα λόγια του αποστολέα.

Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 | 21:00

Εισιτήριο: 14 ευρώ-μειωμένο 12 ευρώ-ανέργων 8 ευρώ-ατέλεια 3 ευρώ. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464, 2103236732 | Ε: info@theatro-technis.gr | https://www.theatro-technis.gr/

The Artist’s Pulse: Οι καλλιτέχνες μοιράζονται τον παλμό τους στην Thalia Gallery

Η ομαδική έκθεση «The Artist’s pulse» ζωντανεύει και οπτικοποιεί αυτόν τον παλμό, αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό το κύμα που ρέει γύρω μας και μέσα μας. Είναι εσωτερικός αλλά και εξωτερικός, ανέγγιχτος αλλά και αλλοιωμένος, μια ιδέα αλλά και μια πραγματικότητα, ένας ψίθυρος αλλά και ένας βρυχηθμός ζωής. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 7μμ στη Thalia Gallery στον Άλιμο και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου.

Εγκαίνια Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, ώρα : 19.00

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου – Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη: 11:00 – 18:00. Σάββατο: 11:00 – 16:00

Thalia Gallery, Μεταμορφώσεως 1, Άλιμος. Τ.: 698 404 3492. Email: Thalia.artspace@gmail.com | https://thalia-artspace.gr

