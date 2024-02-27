Survivor 2024: Πρωτοφανές ξέσπασμα Γκιουλέκα: «Τι απατεώνας»

Απρόσμενη ένταση επικράτησε λίγο πριν τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Ο Σταμάτης πήρε τον λόγο μετά από αναφορά στο όνομά του από τον James για την αγωνιστική του απόδοση και επιτέθηκε στον νέο παίκτη για τη στάση του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας τότε πήρε τον λόγο έξαλλος και αποκάλυψε για τον Σταμάτη ότι συνεννοήθηκε με την Ασημίνα για το τι θα λένε σε βάρος του James, όταν συναντηθηκαν στην τέντα του γιατρού. Σταμάτης & Ασημίνα δεν αποδέχθηκαν στους ισχυρισμούς και αρκέστηκαν στο να προσπαθούν να τον βγάλουν ψέυτη. Ο Γκιουλέκας αναφώνησε για τον συμπαίκτη του: «Τι απατεώνας...»

