Οι Tindersticks γιορτάζουν στην Ελλάδα τα 30 χρόνια τους

«Ένα από τα ωραιότερα πράγματα που νιώθω καθώς πλησιάζω αυτό το ορόσημο είναι ότι όλα τα λάθη που κάναμε είναι δικά μας λάθη. Αν έγινε κάτι λάθος, έγινε επειδή εμείς εκείνη τη στιγμή αποφασίσαμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και γι' αυτό το κάναμε. Νιώθω κάπως περήφανος γι' αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ, επίκαιροι, ακόμα προχωράμε και όσα έχουν γίνει, έγιναν εντελώς με τους δικούς μας όρους. Δεν μπορώ να σκεφτώ αν όντως υπάρχουν άλλα συγκροτήματα που βρίσκονται σε μία τέτοια συνθήκη». Αυτά σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής, συνθέτης και ηγέτης των Tindersticks, Stuart Staples για την τριακοστή επέτειο του συγκροτήματος.

Από την πρώτη συναυλία τους στη χώρα μας, τον Δεκέμβριο του 1995 στο ιστορικό «Ρόδον», οι Tindersticks έχουν κατακτήσει μία υψηλή θέση στην καρδιά του ελληνικού μουσικόφιλου κοινού. Και όχι τυχαία. Γιορτάζοντας την 30ή επέτειό της, αυτή η ξεχωριστή μπάντα θα προσφέρει στο ελληνικό κοινό τρεις μοναδικές συναυλίες την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Τρίτη 1η Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων και φίλους guests, ερμηνεύοντας τα best of της καριέρας της. Στις τρεις εμφανίσεις τους στην Ελλάδα, οι γκουρού της αισθαντικότητας και της εκφραστικότητας θα παρουσιάσουν ένα δίωρο σετ τραγουδιών που μέχρι τώρα έχει πάρει αποθεωτικές κριτικές από τα διεθνή ΜΜΕ. Η Ελλάδα είναι ο τελευταίος σταθμός τους για τις συναυλίες που δίνουν μέσα στο 2022, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια τους ως συγκρότημα.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, οι Tindersticks χαράσσουν απρόσκοπτα τη δική τους πορεία αντιστεκόμενοι στις κυρίαρχες τάσεις, δημιουργώντας ένα μουσικό σύνολο με εκλεπτυσμένο γούστο, συναισθηματική πολυχρωμία και τραγούδια στα οποία συνυφαίνονται άρτια και μοναδικά η orchestral jazz, η soul, η αγγλική μουσική παράδοση, καθώς και εκλεκτικά ψήγματα από τη διεθνή τραγουδοποιία.

Η σφιχτά δεμένη μπάντα που δημιουργήθηκε το 1992 από τον Stuart Staples στο Νόττινχαμ, γνώριζε πολύ καλά τι ήθελε από την αρχή. Δουλεύοντας με τους δικούς τους όρους κατάφεραν από το πρώτο άλμπουμ τους να ενταχθούν στους ανανεωτές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Μέχρι το 1999 οι Tindersticks είχαν κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ: «Tindersticks aka First Album», «Tindersticks aka Second Album», «Curtains» και «Simple Pleasure». «Υπάρχουν στιγμές που απαιτούν θάρρος», είχε δηλώσει ο Staples. «Μετά την πρώτη γνωριμία μας και τη δημιουργία τριών διπλών δίσκων, η κυκλοφορία του Curtains σηματοδότησε το τέλος μίας κατάστασης... δεν θα υπήρχε συνέχεια εάν δεν είχε έρθει η στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να διαλύσουμε ό,τι κάναμε και να το συνθέσουμε ξανά διαφορετικά», είχε προσθέσει.

Παρότι ο Staples με τα λόγια του προετοίμαζε το κοινό για το τέλος μίας εποχής, τo 2001 κυκλοφόρησαν το «Can Our Love...» και το 2003 το «Waiting for the Moon». Μέχρι το τέλος του 2010 η σύνθεση της μπάντας οριστικοποιήθηκε: Στα τρία αρχικά μέλη, Stuart Staples, David Boulter, Neil Fraser, προστέθηκαν οι Dan Mc Kinna στο μπάσο και Earl Harvin στα ντραμς. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «The Hungry Saw», «Falling Down a Mountain», «The Something Rain», «Across Six Leap Years», «The Waiting Room», «No Treasure but Hope» και «Distractions».

Οι βάρδοι της σύγχρονης μουσικής

Μέσα από τα τραγούδια τους, οι Tindersticks υμνούν ανεκπλήρωτους έρωτες, περιπλανώμενους ανθρώπους, πάθη που δεν έσβησαν ποτέ. Οι πολύπλοκες ενορχηστρώσεις των τραγουδιών τους καθηλώνουν το κοινό, καθώς συνδυάζουν ηλεκτρικές κιθάρες, ντραμς και μπάσο με ακουστικά όργανα όπως βιολί, κοντραμπάσο, φλάουτο, μεταλλόφωνο, τρομπέτες και κλαρινέτο, στοιχεία που δικαίως έχουν καθιερωθεί ως, «ήχος Tindersticks». Έχουν συνεργαστεί με πολυμελείς κλασικές ορχήστρες αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες, ενώ η μουσική τους έχει χρησιμοποιηθεί σε art installations, fashion shows, χορευτικά και θεατρικά πρότζεκτ.

Η σχέση τους με τον κινηματογράφο είναι συνεχής και σταθερή. Η Κλερ Ντενί θεωρεί τη μουσική τους αναπόσπαστο στοιχείο των ταινιών της. Δίκαια η συνεργασία τους θεωρείται μία από τις πιο γόνιμες στην ιστορία του κινηματογράφου: Ξεκίνησε όταν οι τρεμάμενοι ήχοι του «Tiny Tears» ακούστηκαν στην ταινία της «Nénette et Boni» και συνεχίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Trouble Every Day», «35 Shots of Rum», «White Material», «Bastards» και «Avec amour et acharnement». Η τελευταία συνεργασία τους ήταν το κομμάτι «Stars at Noon» από το σάουντρακ του νέου ομώνυμου ρομαντικού θρίλερ της Κλερ Ντενί, που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής τον περασμένο Μάιο στο Φεστιβάλ Καννών.

Και τώρα, οι Tindersticks επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Past Imperfect: The Best of Tindersticks '92-'21», που χαρτογραφεί το 30χρονο ταξίδι του συγκροτήματος μέσα από ένα απαράμιλλο χρονολόγιο 20 τραγουδιών. «Κάθε βήμα και μία ιστορία», δηλώνει ο Staples. Και κάθε τραγούδι αποτελεί μία νέα «στροφή» μίας ελικοειδούς ιστορίας που συμβάλλει στην εξέλιξη του μύθου τους.

