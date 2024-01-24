Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Finding Steve McQueen στο COSMOTE CINEMA 1HD, 24/1 στις 21:00

Αστυνομικό Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2019

Σκηνοθεσία: Μαρκ Στίβεν Τζόνσον. Ηθοποιοί: Τράβις Φίμελ, Ρέιτσελ Τέιλορ, Φόρεστ Γουίτακερ

Υπόθεση: Τη δεκαετία του ’70, μια συμμορία αποφασίζει να κλέψει 30 εκατομμύρια δολάρια από το κρυφό ταμείο του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Οχτώ χρόνια μετά, ένα μέλος της με το ψευδώνυμο Στιβ ΜακΚουίν έχει κουραστεί να κρύβεται από τις Αρχές!

Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ’Αρτανιάν στο COSMOTE CINEMA 1HD, 24/1 στις 22:40

Περιπέτεια γαλλικής, γερμανικής και ισπανικής παραγωγής 2023

Σκηνοθεσία: Μαρτέν Μπουρμπουλόν. Ηθοποιοί: Φρανσουά Σιβίλ, Βενσάν Κασέλ, Ρομέν Ντουρίς

Υπόθεση: Αφού επιβιώνει από μια φονική επίθεση, ο νεαρός Ντ’Αρτανιάν φτάνει στο Παρίσι αποφασισμένος να εντοπίσει τους υπαίτιους. Η αναζήτησή του, όμως, θα τον οδηγήσει στο επίκεντρο ενός πολέμου που απειλεί το μέλλον της Γαλλίας.

Καλπάζοντας με το Όνειρο στην ΕΡΤ3, 25/1 στις 23:00

Δραματική ταινία παραγωγής ΗΠΑ 2017

Σκηνοθεσία και σενάριο: Chloe Zhao. Ηθοποιοί: Brady Jandreau, Cat Clifford, Lane Scott, Lilly Jandreau, Tim Jandreau

Υπόθεση: Άλλοτε ανερχόμενο αστέρι στις αρένες του ροντέο, ο νεαρός καβαλάρης Μπράντι βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ματαίωση όταν ένας σοβαρότατος τραυματισμός τον υποχρεώνει να μείνει μακριά από αυτό που αγαπά. Ελλείψει εναλλακτικών ή επιθυμίας να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι από αυτό του καουμπόι, ο Μπράντι καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του.

