Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια, του Σαμ Στάινερ στο Θέατρο 104

To πολυβραβευμένο έργο «Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια» του Σαμ Στάινερ, μετά την περσινή του επιτυχία, επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο, περιορισμένων παραστάσεων, σε μια ανανεωμένη εκδοχή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βαρβάρα Νταλιάνη και στη σκηνή του Θεάτρου 104, θα απολαύσουμε δύο νέους και ταλαντούχους ηθοποιούς: τη Λίνα Πάτσιου και τον Νίκο Κουκά. Ο Όλιβερ και η Μπερναντέτ συναντιούνται στην κηδεία μίας γάτας, καθώς η κυβέρνηση επιβάλλει ημερήσιο όριο λέξεων. Θα καταφέρουν οι δυο τους να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και να αγαπηθούν ή θα χαθούν στη σιωπή;

Παραστάσεις: Από 24 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος – Κανονικό 12€, Γενική Είσοδος – Μειωμένο 10€, Γενική Είσοδος – Ατέλεια 10€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Τηλέφωνο: 210 3455020 / 6951269828

Φλέβα μας Γίναν τα Τραγούδια…: Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο Θέατρο Ολύμπια

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης συμπράττει για πρώτη φορά με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων και μας προσκαλεί, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, στις 20:30, σε μια διαδρομή σχεδόν 100 ετών στο ελληνικό τραγούδι, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Από την παράδοση στο ρεμπέτικο και από τους κορυφαίους λαϊκούς και λόγιους συνθέτες του 20ού αιώνα στο σήμερα, στίχοι και μελωδίες που κυλάνε στις φλέβες μας όπως το αίμα, ανασαίνουν ξανά μέσα από τον γεμάτο αποχρώσεις ερμηνευτικό κόσμο του αγαπημένου τραγουδιστή και των έμπειρων μουσικών του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής.

Τετάρτη 24/1, 20:30

Εισιτήρια: 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 40€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα. Τηλέφωνο:210 3642540 | https://oly.gr

Αθανάσιος Μαλούκος – Terra Incognita: Έκθεση Ταξιδιωτικής Φωτογραφίας στην Τεχνόπολη

Ο Αθανάσιος Μαλούκος παρουσιάζει μια μεγάλη ατομική έκθεση Tαξιδιωτικής Φωτογραφίας, με θέματα από χώρες όπως η Ινδονησία, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Αιθιοπία, το Μεξικό, η ΛΔ του Κονγκό, το Βιετνάμ, αλλά και μέρη όπως το Σαχέλ, η Σιβηρία, ή τα Ιμαλάια. Απομακρυσμένες φυλές, ανεξερεύνητες θρησκείες, άγνωστες τελετουργίες, πολιτισμοί που εξαφανίζονται ή εντυπωσιακά γεγονότα, καταγεγραμμένα για πρώτη φορά με έναν μοναδικό καλλιτεχνικό τρόπο. Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή σε ένα ταξίδι ανακάλυψης των άγνωστων πτυχών της ανθρώπινης έκφρασης, προσφέροντας μια ματιά στις ζωές ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, παραδόσεις και πεποιθήσεις, ακόμη και στα πιο “αγνωστα” μέρη του πλανήτη.

Έναρξη: 24 Ιαν 2024, στις 7:30 μμ

Διάρκεια Έκθεσης: Τετάρτη 24 Ιαν 2024 – Κυριακή 25 Φεβ 2024

Ώρες λειτουργίας: 10:00 πμ – 10:00 μμ, Καθημερινά

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 11854 – Γκάζι, Αθήνα

