Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Wild Mountain Thyme στο COSMOTE CINEMA 1HD, 20/01 στις 21:00

Ρομαντική Κομεντί αμερικανικής, ιρλανδικής και βρετανικής παραγωγής 2020

Σκηνοθεσία: Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ , Ηθοποιοί: Έμιλι Μπλαντ,Τζέιμι Ντόρναν, Κρίστοφερ Γουόκεν

Μια αγρότισσα αγαπά τον γείτονά της, μα αυτός δεν το αντιλαμβάνεται. Όλα όμως αλλάζουν για τον ντροπαλό άντρα, όταν ο πατέρας του σκέφτεται να πουλήσει την οικογενειακή φάρμα… και τότε αποφασίζει να κυνηγήσει όσα πάντα ήθελε.

Το Μπλε Καφτάνι στο COSMOTE CINEMA 2HD, 21/01 στις 22:00

Δραματική ταινία γαλλικής, μαροκινής και βελγικής παραγωγής 2023

Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί , Ηθοποιοί: Λούμπνα Αζαμπάλ, Σάλεχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιουί

Ο Χαλίμ και η Μίνα διατηρούν ένα παραδοσιακό κατάστημα με καφτάνια στο Μαρόκο. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών, προσλαμβάνουν έναν μαθητευόμενο. Ωστόσο, η άφιξη του ταλαντούχου νεαρού θα διαταράξει τις ισορροπίες.

