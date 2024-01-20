Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Ξεχωρίσαμε τις καλύτερες ταινίες που θα παίζουν στην τηλεόραση και σε πλατφόρμες αυτό το Σαββατοκύριακο, 20-21 Ιανουαρίου 

Ταινία

  • Wild Mountain Thyme στο COSMOTE CINEMA 1HD, 20/01 στις 21:00

Ταινία

Ρομαντική Κομεντί αμερικανικής, ιρλανδικής και βρετανικής παραγωγής 2020

Σκηνοθεσία: Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ , Ηθοποιοί: Έμιλι Μπλαντ,Τζέιμι Ντόρναν, Κρίστοφερ Γουόκεν

Μια αγρότισσα αγαπά τον γείτονά της, μα αυτός δεν το αντιλαμβάνεται. Όλα όμως αλλάζουν για τον ντροπαλό άντρα, όταν ο πατέρας του σκέφτεται να πουλήσει την οικογενειακή φάρμα… και τότε αποφασίζει να κυνηγήσει όσα πάντα ήθελε.

  • Το Μπλε Καφτάνι στο COSMOTE CINEMA 2HD, 21/01 στις 22:00

Ταινία

Δραματική ταινία γαλλικής, μαροκινής και βελγικής παραγωγής 2023

Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί , Ηθοποιοί: Λούμπνα Αζαμπάλ, Σάλεχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιουί

Ο Χαλίμ και η Μίνα διατηρούν ένα παραδοσιακό κατάστημα με καφτάνια στο Μαρόκο. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών, προσλαμβάνουν έναν μαθητευόμενο. Ωστόσο, η άφιξη του ταλαντούχου νεαρού θα διαταράξει τις ισορροπίες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταινίες σαββατοκύριακο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark