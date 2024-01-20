Malia Obama: Συμμετέχει στο Sundance Film Festival με την ταινία μικρού μήκους «The Heart»

Η Μάλια Ομπάμα, η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, συμμετέχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival) με την ταινία μικρού μήκους «The Heart».

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το έργο που φέρει την υπογραφή της σε σενάριο και σκηνοθεσία θα προβληθεί στην κατηγορία αμερικανικών ταινιών μικρού μήκους. Ακολουθεί έναν θλιμμένο γιο, η μητέρα του οποίου έγραψε μία παράξενη επιθυμία στην διαθήκη της.

Malia Obama Short Film 'The Heart' Screening at Sundance https://t.co/rzGYZgX0pg — The Hollywood Reporter (@THR) January 19, 2024

«Η ταινία έχει να κάνει με χαμένα αντικείμενα και μοναχικούς ανθρώπους, με τη συγχώρεση και τη λύπη» δήλωσε σε συνέντευξή της για την ταινία η 25χρονη Μάλια.

«Ελπίζουμε να απολαύσετε την ταινία και να σας κάνει να νιώσετε λίγο λιγότερο μόνοι ή τουλάχιστον να σας θυμίσει να μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που είναι» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το People, η μεγαλύτερη κόρη του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα ήταν χαμογελαστή καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ, ντυμένη casual.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως σεναριογράφος στην σειρά «The Swarm» του Ντόναλντ Γκλόβερ για το Prime Video. Το διάσημο Φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

