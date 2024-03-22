My Style Rocks: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα νικήτρια η Σιμόν

Σε ένα ακόμα επεισόδιο με concept, το οποίο ήταν το mixed prints, η Σιμόν ήταν εκείνη που έφερε το καλύτερο looκ και αναδείχθηκε νικήτρια στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Σιμόν και Casablanca ήταν πολύ κοντά βαθμολογικά, αλλά η Σιμόν με 12.9, έναντι 12.1 της Casablanca πήρε την πρώτη θέση.

Η παίκτρια επέλεξε να αφαιρέσει ξανά τον έναν βαθμό από τη Δήμητρα Μπεσίρη.

Η Άννα Καψάλη είπε στη Δήμητρα Μπ.: «Όλη αυτή η εικόνα είναι κιτς και εκτός θέματος».

Η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να καταλάβει γιατί η Ζέτα έβαλε το μοναδικό 2 στην Casablanca, ενώ όλες οι υπόλοιπες παίκτριες τη βαθμολόγησαν με 3 και πάνω.

Η Νικολίνα είπε στη Φωτεινή: «Δεν μπορώ να δω ότι είναι η δική σου σκέψη. Είναι λες και δεν το έχεις κάνει εσύ».

Η Έβελυν Καζαντζόγλου ρώτησε τη Φωτεινή αν καταλαβαίνει γιατί έχουν διχαστεί τα κορίτσια με την εμφάνισή της και εκείνη απάντησε πως τα κορίτσια είναι και για άλλους λόγους διχασμένα και δεν είναι τόσο γνώστριες για να κρίνουν ακριβώς τα prints.

Η Μπι ενοχλήθηκε από τα λεγόμενα της Άννας Καψάλη: «Ενοχλήθηκα με αυτό που είπατε, αν το φόραγε ένα μοντέλο…» «Σου είπα ότι φόρεσες λάθος ρούχο για το σωματότυπό σου», εξήγησε η κριτής.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε στη Ζέτα πως ψάχνει να πει πράγματα που δεν στέκουν, με την διαγωνιζόμενη να απαντά πως νιώθει αδικία με την κα. Καψάλη.

Η Φωτεινή είπε στη Νικολίνα: «Μπράβο γιατί σήμερα ντύθηκες μόνη σου, στο αναγνωρίζω».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

