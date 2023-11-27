Προμηθέας, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη στο Θέατρο Γκλόρια

Ο Άρης Μπινιάρης μετά την πρόσφατη αναμέτρησή του με τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021), επιχειρεί να διερευνήσει τους δυσοίωνους παραλληλισμούς μεταξύ του αρχαίου αυτού μύθου και των σκοτεινών κεφαλαίων της σύγχρονης ιστορίας. Η σύγχρονη αυτή ανάγνωση, εμβαθύνει σε ζητήματα ψυχικής και κοινωνικής απομόνωσης και προσεγγίζει τον μύθο του Προμηθέα μέσα στα όρια μιας αυταρχικής φυλακής υψίστης ασφαλείας, όπου ξεδιπλώνεται ένα σκοτεινό χρονικό μια σειράς ανακρίσεων. Στην καρδιά του έργου βρίσκονται οι αμείλικτες επισκέψεις των εκπροσώπων του καθεστώτος στον κρατούμενο Προμηθέα, συνθέτοντας μια στοιχειωμένη καταβύθιση σε μια εποχή που δεσπόζουν απολυταρχικές πρακτικές και αντιλήψεις. Στην παράσταση ενσωματώνονται, επίσης, στίχοι του ράπερ Άγνωστος Χειμώνας. Αυτές οι λυρικές συνεισφορές, σε συνδυασμό με τον κορμό ενός νέου κειμένου, αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται μια σκηνική αλληγορία με όχημα τη μουσικότητα του λόγου, τις ψυχολογικές σημάνσεις και τη σκηνική χρήση της μάσκας.

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

15-20€

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Ο Μίνως Μάτσας στο Gazarte Main Stage

Μετά την πολύ μεγάλη πρόσφατη επιτυχία της συναυλίας του συνθέτη στο Ηρώδειο και των περσινών sold out εμφανίσεων του στο Gzarte, ο Μίνως Μάτσας θα βρίσκεται για τέσσερις παραστάσεις στο Gazarte Main Stage. Στις συναυλίες θα ακούσουμε τραγούδια από την επιτυχημένη πορεία του συνθέτη στο σινεμά, την τηλεόραση και το θέατρο, ξεκινώντας από τη πιο πρόσφατη επιτυχία του «Ιστορία» που ακούγεται στη σειρά «Οι Πανθέοι» μέχρι τα κλασσικά και πολυαγαπημένα «Καράβια στη στεριά», «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», «Όνειρο απατηλό», «Ως κι οι θάλασσες», «Ευτυχία» κ.ά. καθώς και τραγούδια άλλων συνθετών. Μαζί του τραγουδούν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Μυρτώ Βασιλείου.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, 4, 11, 18 Δεκεμβρίου στις 21:30

15-35€

Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι

When Places Speak – Athens and Piraeus: Έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η σεξουαλική εκμετάλλευση συνδέεται με χώρους: χώρους στρατολόγησης νεαρών ατόμων, χώρους μετακίνησης, χώρους εγκλεισμού και σεξουαλικών συναλλαγών, χώρους καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, και χώρους επανένταξης και θεραπείας. Όλα τα είδη χώρων εμπλέκονται – από μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι πλατείες, μπαρ, σχολεία, και ιδιωτικές κατοικίες. Η εκδήλωση “When Places Speak – Athens + Piraeus” στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά είναι μέρος μιας παγκόσμιας έκθεσης φωτογραφίας με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα. Οι θεατές καλούνται να διερευνήσουν το ρόλο που μπορεί να έχουν στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και πως να βοηθήσουν τους επιζώντες να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπεια τους.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 18:00 – 20:00, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 10:00 – 13:00

Είσοδος ελεύθερη

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29 & Νοταρά 28, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.