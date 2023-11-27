My Style Rocks: Εμφανίσεις που γίνονται αφορμή για συζήτηση - Δείτε το τρέιλερ

Εμφανίσεις που γίνονται αφορμή για συζητήσεις θα δούμε σήμερα από τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Η Δώρα έχει ξεκινήσει την πρώτη διαγωνιστική της εβδομάδα με υψηλότερη βαθμολογία, ωστόσο τα σημερινά σχόλια τη στενοχωρούν. Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγήσουν και πάλι πως είναι προς όφελός της να κρατά τις συμβουλές και να προχωρά με σκοπό το καλύτερο. Επιπλέον, μια νέα διαγωνιζόμενη έχει το avantage πως διαθέτει περισσότερα looks στη γκαρνταρόμπα της που δεν έχει παρουσιάσει.

Σε ποιον γράφει η Γεωργία το σχόλιο «Ξαναγύρισες ε;»; Τι είναι αυτό που προβληματίζει τον Στέλιο Κουδουνάρη στις τελευταίες εμφανίσεις της Απολλεών; Ποια διαγωνιζόμενη αποφασίζει με αφορμή το concept της, να επισκεφτεί έναν οίκο ευγηρίας;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.