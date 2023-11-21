Νέα περιοδεία για το 2024 ανακοίνωσαν οι Rolling Stones

Όπως αναμενόταν, οι θρυλικοί Rolling Stones ανακοίνωσαν ότι θα ξαναβγούν στο δρόμο το 2024 για την προώθηση του 24ου άλμπουμ τους με τίτλο «Hackney Diamonds» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το συγκρότημα με επικεφαλής τους Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρον Γουντ θα εμφανιστεί σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μεταξύ αυτών στο Λας Βέγκας, Σικάγο, Μασαχουσέτη, Κλίβελαντ, Λος Άντζελες όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η περιοδεία, η οποία ξεκινά από το Χιούστον στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, δεν αποτελεί έκπληξη ακόμη και όταν το βασικό τρίο έχει περάσει ή πλησιάζει τα 80ά γενέθλιά του.

Το θρυλικό γκρουπ εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα, σε κλαμπ του Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ. Έπαιξαν για 25 λεπτά, ερμηνεύοντας έξι τραγούδια ενώπιον 500 προσκεκλημένων. Όπως αναφέρει το Variety το «Hackney Diamonds» είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφεί η μπάντα μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουότς, το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

