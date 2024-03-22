Η Μαρίνα Σάττι στην OPAP Arena πανηγυρίζει τα γκολ της Εθνικής Ομάδας

Στην OPAP Arena βρέθηκε, χθες, με φίλους της η Μαρίνα Σάττι για τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής μας Ομάδας κόντρα στο Καζακστάν για την πρόκριση στο Euro 2024.

Παρακολούθησε την αναμέτρηση από τη σουίτα του ΟΠΑΠ, ο οποίος έφερε πρόσφατα στην Ελλάδα το Eurojackpot που είναι και χορηγός της ελληνικής συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Με το Eurojackpot να συνοδεύει στο Μάλμε τη Μαρίνα Σάττι, ευχή όλων είναι αυτή η σύμπραξη να φέρει πανηγυρισμούς στον ημιτελικό στις 9 Μαΐου και στον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου.

Δείτε το επίσημο βίντεο κλιπ με το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision:

