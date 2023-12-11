Η αλήθεια πονάει, η απώλεια βυθίζει στη θλίψη τους ήρωες και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας προσπαθεί να στηρίξει τη Μάρμω που βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την αποβολή της ενώ παράλληλα ψάχνει τον τρόπο να διαχειριστεί κι ο ίδιος αυτό που τους συνέβη. Παράλληλα, αρνείται κάθε συμπαράσταση από την οικογένειά του, με κάποιους να αναρωτιούνται τι άλλο τον βασανίζει, εκτός από την απώλεια του παιδιού. Η ρήξη με τα αδέρφια του φαίνεται να είναι μεγάλη…

Η Δέσποινα εύχεται να μη μάθει ο Κίτσος ότι η Μάρμω έχασε το παιδί, γιατί φοβάται πως αυτό θα τους φέρει πάλι κοντά.

Όμως, ο Κίτσος, δεν θα μείνει για πολύ ακόμα στο σκοτάδι. Κάποιος, άθελά του, τον πληροφορεί και η αντίδρασή του θα προκαλέσει αναστάτωση…

Δείτε το τρέιλερ

Παράλληλα, η Καλή, γεμάτη ενοχές για την κατάρα που έριξε στο παρελθόν και βλέπει πως τώρα ταλαιπωρεί άδικα αθώους όπως είναι ο Ανδρέας και η Μάρμω, θα εκφράσει στη Χρυσοστόμη την επιθυμία να συναντήσει τη Μάρμω. Η Χρυσοστόμη αρνείται, αλλά η Καλή δεν περιμένει την έγκρισή της και πηγαίνει στην κλινική για να δώσει εξηγήσεις στην άτυχη Μάρμω…

Η Βέτα, μην έχοντας πού να αφήσει την Ουρανία, καταλήγει να δεχτεί την πρόταση της Νίνας και να τη φέρει στο ξενοδοχείο ώστε να είναι παρέα με τον μικρό Σπύρο. Η συνάντηση των δύο παιδιών όμως θα έχει απρόοπτες εξελίξεις…

Η Θάλεια, μετά τη γέννηση του γιου της, έχει στο πλευρό της τον Στέφανο και τη Μιρέλλα, που ο καθένας από την πλευρά του κάνουν τα πάντα για να τη στηρίξουν. Η Πέλλα καβγαδίζει με τον Μαρμάρη γιατί η Ματούλα δεν έλαβε ποτέ τα γράμματά της, όπως της είχε υποσχεθεί. Ο Μαρμάρης, για άλλη μία φορά, καταφέρνει να δικαιολογηθεί…

