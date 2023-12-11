Λογαριασμός
Χριστούγεννα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για καλό σκοπό -Τρέιλερ

Σήμερα μπαίνουμε στην κουζίνα με τους: Νικόλα Ράπτη, Βασίλη Λιάτσο, Μαλού και Νίκο Απέργη

Η_μαμά_μου

Ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι φορούν τα γιορτινά τους και υποδέχονται στη στολισμένη κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», 40 αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται να διασκεδάσουν και να μαγειρέψουν για καλό σκοπό.

10 εορταστικά επεισόδια με κέφι, διάθεση, εκλεκτούς καλεσμένους αλλά κυρίως, με τη φροντίδα της Μαμάς, από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 17.30, στον ΣΚΑΪ. 

Η μαμά μου

Σήμερα το απόγευμα στις 17.30, o Μάρκος καλωσορίζει τον Νικόλα Ράπτη και τον συμπαίκτη του, Βασίλη Λιάτσο οι οποίοι μαγειρεύουν με αντιπάλους τη Μαλού και τον Νίκο Απέργη.

Η μαμά μου

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

