Η νέα εβδομάδα ξεκινά και οι υποψήφιοι Μονομάχοι είναι αποφασισμένοι να μπουν στην αρένα, να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Έχοντας 18 ενεργούς αντιπάλους, 2.898 ευρώ στον λογαριασμό του και τρεις βοήθειες στο «οπλοστάσιο» του, ο Ανδρέας Ακαρέπης συνεχίζει δυναμικά από το προηγούμενο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η αγωνία τον κυριεύει και χρησιμοποιεί τις βοήθειές του, ο προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνει να κερδίσει ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό!

Μετά από νέα κλήρωση, η Ηρώ Σιώκου που κάθεται στη θέση 9 ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι διοικητική υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τις πρώτες κιόλας ερωτήσεις καταφέρνει να εξοντώσει 25 αντιπάλους!



