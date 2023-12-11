My style Rocks: Gala red passion - Δείτε το τρέιλερ

«Φωτιά στα κόκκινα» θα πρέπει να είναι το μότο για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα, αφού το θέμα του Gala είναι «Red Passion»!

Οι οδηγίες είναι σαφείς, στα looks που θα φέρουν πρέπει να κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα και φυσικά το… πάθος! Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να μείνουν στο θέμα ή θα παρασυρθούν από τις διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου;



Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή σε αυτό το σημείο του διαγωνισμού έχουν υψηλές απαιτήσεις από τις διαγωνιζόμενες και απογοητεύονται όταν βλέπουν πως βγαίνουν εκτός θέματος...

Τα private party φαίνεται να κυριαρχούν στα concept των εμφανίσεων ενώ κάποια οραματίζεται τον εαυτό της ως guest κριτή, στον επόμενο κύκλο!

Ο χαμηλός βαθμός της Γεωργίας στην Ελεάνα αλλά και η αιτιολογία, ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου. Για ποιο λόγο θεωρεί πως το look της είναι κάτι που έχουν ξαναδεί πολλές φορές;

Πηγή: skai.gr

