Η Χριστιάννα και η Ειρήνη, μετά από 4 νίκες και 4.000 ευρώ στην τσέπη τους, μπαίνουν για 5η φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» ενώ ο Μάρκος Σεφερλής μας συστήνει το νέο ζευγάρι του επεισοδίου, τους νιόπαντρους Σοφία και Κωνσταντίνο. Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι, γεμάτοι όρεξη, παίρνουν θέση για μία μαγειρική μονομαχία με στόχο να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα Μποτρίνι.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το «σπετσοφάι» της Ειρήνης και της Χριστιάννας κέρδισε στα σημεία με αποτέλεσμα τα δυο κορίτσια να πάνε ένα βήμα παρακάτω στο παιχνίδι.

Σήμερα, μαγειρεύουν «χοιρινό με λαχανικά και ρύζι» και εύχονται η εμπειρία τους μέχρι σήμερα στην κουζίνα να τις βγάλει και πάλι πρώτες. Τα αμέτρητα υλικά της συνταγής εκνευρίζουν την Ειρήνη που κάνει αγώνα δρόμου για να τα μαζέψει. Ένα λάθος όμως, στη συλλογή, μπορεί να τους κοστίσει…



Αντίπαλοί τους είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι. Η Σοφία και ο Κωνσταντίνος παντρεύτηκαν πρόσφατα και μπορεί να μην έχουν πάει ταξίδι του μέλιτος, έχουν όμως αποφασίσει να μαγειρέψουν και να κερδίσουν. Παρότι όλοι θα περίμεναν να μαγειρέψει ο Κωνσταντίνος ο ίδιος κάνει την ανατροπή και βάζει τη Σοφία στην κουζίνα. Με τις συμβουλές του αγαπημένου της, μαγειρεύει «τηγανιά κοτόπουλο σε σάλτσα μουστάρδας και ρύζι» και οι δυο τους πιστεύουν ότι ξέρουν τη συνταγή της επιτυχίας. Όμως ένα υλικό που ξεχνάνε να πάρουν, έχει αντίθετη άποψη…



Ο Έκτορας δοκιμάζει και πρέπει να αποφασίσει αν το λάθος υλικό ή το υλικό που λείπει θα οδηγήσει στην ήττα…

