«And Just Like That»: Η Carrie Bradshaw εμφανίζεται με νυφικό στη 2η σεζόν

Αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήποτε νυφικό, ήταν το νυφικό που φόρεσε στον γάμο της, στην πρώτη ταινία «Sex and the City»

Το τελευταίο διάστημα η Sarah Jessica Parker έχει μοιραστεί με το κοινό της στα social media στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του And Just Like That…, στα οποία βλέπουμε μερικά κομμάτια να βγαίνουν ξανά από την ντουλάπα της Carrie Bradshaw.

Πριν μερικές μέρες, η 57χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε ενώ έβγαινε από το διαμέρισμά της φορώντας ένα νυφικό με γαλαζοπράσινο καπέλο και ασορτί γόβες. Όμως, αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήποτε νυφικό, ήταν το νυφικό που φόρεσε στον γάμο της, στην πρώτη ταινία Sex and the City.

Βλέποντας την Carrie με το παλιό της νυφικό έχουμε μείνει να αναρωτιόμαστε σε ποια εκδήλωση θα μπορούσε να πάει όπου έπρεπε να βγάλει ένα τόσο σημαντικό ρούχο;

Στο Instagram, το account της εκπομπής μοιράστηκε ακόμη και μια φωτογραφία της Parker φορώντας το εμβληματικό νυφικό. Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός φαίνεται να βγαίνει από ένα τρέιλερ (με τη βοήθεια του προσωπικού) και να κατευθύνεται στο σετ. Η λεζάντα έγραφε «Déjà vu;» Ναι, το déjà vu είναι η σωστή φράση εδώ.

