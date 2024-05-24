Μέχρι χθες βέβαια, ελάχιστοι ανέφεραν ποιο ήταν το πρόσωπο από την οικογένεια με το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πια στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζουμε πως η αρχική ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που έχει αναλάβει την υπόθεση για λογαριασμό του τραγουδιστή έγραφε: «Η Δικηγορική Εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή κ. Γεωργίου Μαζωνάκη σε μείζονα αντιδικία που αφορά στη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής. Η ελληνική Δικαιοσύνη, αστική και ποινική, μέσω των αρμοδίων θεσμικών οργάνων της έχει πλέον το λόγο! Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή με την εκδίκαση Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

Πλέον όμως όλοι μιλάνε ανοιχτά για την ενδοοικογενειακή διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εκείνον και την αδερφή του, Βάσω, το επαγγελματικό Alter Ego του αφού όσοι δραστηριοποιούνται χρόνια σε αυτόν τον χώρο γνωρίζουν καλά ότι η Βάσω Μαζωνάκη ήταν ο άνθρωπος που «έτρεχε» όλα τα επαγγελματικά και όχι μόνο ζητήματα του αδερφού της.

Σήμερα στην εκπομπή Fay’ s Time ο Χάρης Λεμπιδάκης προχώρησε σε ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις για το πόσο βαθιά τελικά είναι η ρήξη στην οικογένεια Μαζωνάκη.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Μαρία Μαζωνάκη είναι υπέρ της αδελφής της. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει απομακρυνθεί από ολόκληρη την οικογένεια και δεν έχει σχέσεις και με την μητέρα του, κυρία Κλειώ.

Είναι περίπου 8 με 10 μήνες που δεν μιλάει με την μητέρα του και είναι επιλογή του να έχει κρατήσει κάποιες αποστάσεις για κάποια πράγματα που έχει δει και έχει ακούσει». Και συνέχισε: «Η οικογένεια είναι σπασμένη στα δύο, η μάνα με τις κόρες και τον Γιώργο Μαζωνάκη μόνο του να προσπαθεί να βρει μια άκρη μέσα σε αυτό που του δημιουργεί πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

