Οι θαυμαστές θα δουν τον Dylan O'Brien με έναν εντελώς νέο τρόπο: Να φοράει ζαρτιέρες και εσώρουχα σε μια σύντομη σκηνή από τη σειρά «Fantasmas». Ο 32χρονος ηθοποιός φαίνεται να μπαίνει σε ένα δωμάτιο φορώντας μια κόκκινη ρόμπα, σουτιέν και εσώρουχα.

Αν και δεν έχουν διαρρεύσει πολλά για τον χαρακτήρα του, στη σειρά των έξι επεισοδίων θα κάνουν πέρασμα πολλοί διάσημοι ηθοποιοί.

Στη σειρά, εκτός από την Emma Stone, θα δούμε τους Steve Buscemi, Paul Dano, Julia Fox, Alexa Demie, Aidy Bryant, Bowen Yang και Kim Petras.

Μερικές φορές, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει το HBO είναι να αφήσει το μυαλό να οργιάσει. Αυτό φαίνεται να έχει κάνει με τη σειρά του Julio Torres, «Fantasmas» (που μοιάζει σαν να πρέπει να ειπωθεί μόνο ψιθυριστά).

¡¡JURAMOS QUE NO NOS LO ESPERÁBAMOS!! 😨



Dylan O’brien (#TeenWolf) en la nueva serie de @StreamMaxES.#Fantasmas estreno el 8 de junio.pic.twitter.com/L2bn4FTMDL — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) May 24, 2024

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Julio, φαινομενικά ως ο ίδιος ή μια εκδοχή του, να περιμένει σε μια μικρή αίθουσα ιατρικών εξετάσεων. Μια νοσοκόμα έρχεται να τον δει και εκείνος εξηγεί: «Είμαι ο Julio. Είμαι Υδροχόος, με χτύπησε κεραυνός όταν ήμουν παιδί και τώρα βλέπω τον κόσμο λίγο διαφορετικά και είμαι αλλεργικός στο κίτρινο χρώμα».

Βλέπουμε, επίσης, την Alexa Demie της «Euphoria» να υποδύεται έναν χαρακτήρα σε αυτό το δωμάτιο, ο οποίος λέει: «Θεέ μου, αγαπώ τις ασφάλειες, τις τράπεζες και τον στρατό».

Πηγή: skai.gr

