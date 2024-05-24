Ήταν λίγο μετά το Πάσχα όταν δημοσίευμα εφημερίδας αποκάλυπτε πως επίκειται διαζύγιο βόμβα στην ελληνική showbiz. Και ανέφερε πως ο Στράτος Τζώρτζογλου και η σύζυγός του Σοφία Μαριόλα, όχι μόνο περνάνε σοβαρή κρίση στον γάμο τους αλλά ετοιμάζονται να δώσουν τέλος σε αυτόν.

Και η αλήθεια είναι πως όλοι έπεσαν από τα σύννεφα αφού όχι μόνο δεν είχε ακουστεί τίποτα για εκείνους το τελευταίο διάστημα, αλλά μόλις πριν από έναν μήνα ταξίδεψαν κιόλας μαζί στην Αμερική περνώντας τόσο από το Los Angeles, όσο και από τη Νέα Υόρκη – όπου κατοικεί και εργάζεται ο Ακλιβιάδης, ο γιος του Στράτου Τζώρτζογλου από τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου.

Στη Νέα Υόρκη μάλιστα στην κορυφή ενός ουρανοξύστη γιόρτασαν μαζί και αγκαλιά και τα γενέθλια της Σοφίας που σε όλες τις φωτογραφίες φαινόταν, όπως πάντα, τρισευτυχισμένη (πλέον βέβαια έχει αφαιρέσει πολλές από αυτές, κυρίως όσες συμπεριελάμβαναν τον Στράτο).

Instagram Vs Reality μάλλον αφού δεν πρόλαβαν καλά καλά να επιστρέψουν στην Ελλάδα και όπως έχει γίνει γνωστό αμέσως μετά πέρασαν χώρια το Πάσχα, επιλέγοντας διαφορετικούς προορισμούς.

Εκείνος προτίμησε να περάσει τις γιορτές του Πάσχα στην Κρήτη με φίλους, ενώ εκείνη έκανε Ανάσταση με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.

Κι αν βιαστείτε να σκεφτείτε ότι δεν έγινε και τίποτα, πολλά ζευγάρια κάνουν και χωριστές διακοπές, απλά δεν τους έχετε ζήσει. Τα πέντε χρόνια που μετράει ο γάμος τους και τα συνολικά επτά της σχέσης τους οι δυο τους ήταν κυριολεκτικά αχώριστοι. Παντού και πάντα μαζί. Σε ταξίδια, σε events, σε βόλτες. Σιαμαίοι. Μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φορές που εμφανίστηκαν solo.

Ο διαχωρισμός αυτός λοιπόν μόνο τυχαίος δεν είναι. Κι ας εμφανίστηκαν ξαφνικά και μετά τις φήμες μία φορά μαζί, στο τραπέζι που ακολούθησε την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μάκη Δελαπόρτα την προηγούμενη εβδομάδα. Κι ας διέψευσε και on camera στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο ίδιος ο Στράτος Τζώρτζογλου τον χωρισμό.

«Ήμουν στην Ρόδο μόνος. Το κορίτσι είναι στην Αθήνα, γιατί είχε δουλειές. Είμαστε κανονικά μαζί, δεν ξέρω πως βγήκε αυτό το πράγμα. Γράφονται διάφορα χωρίς λόγο. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Δεν προτιμάω τις διακοπές μόνος μου. Για να είμαι με την σύντροφό μου, περνάω τέλεια μαζί της», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου και πρόσθεσε: «Πήγα στη Ρόδο για συγκεκριμένο λόγο και δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω ταξίδι μόνος. Και στην Αμερική έχω πάει. Σου λείπουν οι άνθρωποί σου. Δεν έχω ιδέα πως βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω πως γράφτηκαν και δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε μια χαρά».

Από την άλλη πλευρά η Σοφία Μαριόλα, αν και έχει κάνει κάποιες μοναχικές εμφανίσεις σε διάφορα event κυρίως μόδας, για πρώτη φορά επιμελώς αποφεύγει τις κάμερες.

Και οι δύο μαθαίνουμε πως αυτό το διάστημα δεν σηκώνουν εύκολα τα τηλέφωνά τους ακόμα και σε πολύ δικούς τους ανθρώπους και αυτό επίσης λέει πολλά. Μένουν ακόμα κάτω από την ίδια στέγη και αυτό ίσως και να δείχνει πως ότι κι αν συμβαίνει ανάμεσά τους υπάρχει κάποιο περιθώριο να εξομαλυνθεί η κατάσταση και αυτό που διαφαίνεται ήδη ως πολύ σοβαρή κρίση στον γάμο τους να μην καταλήξει οριστική ρήξη.



Πηγή: skai.gr

