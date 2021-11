Δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις ποια σειρά να παρακολουθήσεις στο Netflix; Βομβαρδίζεσαι καθημερινά από χιλιάδες νέες παραγωγές και τελικά χάνεσαι μέσα στην πληθώρα επιλογών; Αν απάντησες «ναι» στις παραπάνω ερωτήσεις, τότε το συγκεκριμένο άρθρο είναι ιδανικό για σένα.

Η αλήθεια είναι ότι ο μαγικός κόσμος του Netflix δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσσει. Κι αυτό γιατί; Γιατί μέσα στις αμέτρητες γνωστές ή κυρίαρχες σειρές, εντοπίζονται και επισκιασμένες παραγωγές οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη προσοχή που τους αξίζει. Αν θέλεις λοιπόν να ανακαλύψεις κάποιες φαινομενικά «άγνωστες» σειρές, τότε δεν έχεις παρά να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου.

Ξεκινάμε;

ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA

Αυτή η σκοτεινή κωμική σειρά πρόκειται για μια εξαιρετικά πρωτότυπη και συναρπαστική δημιουργία. Πρωταγωνιστεί η βραβευμένη ηθοποιός Kirsten Dunst, ως Krystal Stubbs. Η Krystal Stubbs είναι μια εργαζόμενη σε ένα υδάτινο πάρκο με ελάχιστο μισθό που λέει ψέματα, εξαπατά και καταρρίπτει τον δρόμο της για να ανέβει στις ανώτερες τάξεις της πυραμίδας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που τελικά οδήγησε την οικογένειά της στην καταστροφή. Η σειρά διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

DELHI CRIME

Η παραπάνω σειρά πρόκειται για μια ινδική αστυνομική δραματική τηλεοπτική δημιουργία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Richie Mehta. Βασισμένη στην υπόθεση Nirbhaya του 2012, η σειρά δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά συνδυάζει περίτεχνα γεγονότα και μυθοπλασία προκειμένου να ξεσκεπάσει το ευρύτερο πλαίσιο της γυναίκας αστυνομικού στο Δελχί.

FEEL GOOD

Το Feel Good είναι ένα βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα κωμωδίας-δράματος που δημιουργήθηκε από τους Mae Martin και Joe Hampson. Πρόκειται για μια ημι-αυτοβιογραφική ρομαντική κομεντί με πρωταγωνίστριες τη Mae Martin και τη Charlotte Ritchie. Αυτή η σειρά θα σε κάνει να κλάψεις, να γελάσεις και να αντιληφθείς τις αποχρώσεις μιας queer σχέσης. Μην αργείς, είναι στο Netflix και σε περιμένει.

SALT, FAT, ACID, HEAT

Η chef Samin Nosrat ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στο Γιουκατάν, την Ιαπωνία και την Ιταλία, αναζητώντας τη γεύση με στόχο να εξερευνήσει τα υλικά που κάνουν ένα πιάτο υπέροχο. Συναντώντας αγρότες, παρασκευαστές miso και chef σε κάθε γωνιά της υφηλίου, η σειρά θα σε διδάξει πώς να φτιάχνεις ό,τι επιθυμείς. Αν αγαπάς τη μαγειρική και θέλεις να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο αρωμάτων και γεύσεων, τότε αυτή η σειρά θα σε συναρπάσει.

FAMILY BUSINESS

Η σειρά Family business πρόκειται για μια γαλλική τηλεοπτική παραγωγή του 2019 που δημιουργήθηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Igor Gotesman. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν αποτυχημένο επιχειρηματία, τον Τζόζεφ, ο οποίος ανακαλύπτει ότι η κάνναβη πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη Γαλλία. Έτσι, αποφασίζει να μετατρέψει το κρεοπωλείο του πατέρα του στο πρώτο καφέ μαριχουάνας της Γαλλίας.

Πηγή: Savoirville