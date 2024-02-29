Ο Τομ Χανκς, αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «The Bloody Hundredth»

Ο Τομ Χανκς θα είναι αφηγητής σε νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Bloody Hundredth».

Η Apple TV+ μετά την πρεμιέρα του δράματος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου «Masters of the Air» ανακοίνωσε το νέο πρότζεκτ, το οποίο τιμά τους αληθινούς ήρωες της 100ης Ομάδας Βομβών, της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστής ως "Bloody Hundreth", η οποία διεξήγαγε επικίνδυνους βομβαρδισμούς πάνω από τη Ναζιστική Γερμανία.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας σκηνοθετείται από τους Μαρκ Χέρτζογκ και Λοράν Μπουζερό με τους Τομ Χανκς, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Γκάρι Γκέτζμαν ως εκτελεστικούς παραγωγούς.

Το ντοκιμαντέρ «Bloody Hundredth» προβάλλει τις αληθινές ιστορίες των αεροπόρων που εμφανίζονται στο «Masters of the Air».

«Από το σοκ του Περλ Χάρμπορ μέχρι τη χαρά της VE Day, το «The Bloody Hundreth» είναι μια καταγραφή του τι άντεξε και πέτυχε μια ομάδα νεαρών Αμερικανών όταν η χώρα τους και ο κόσμος τους χρειαζόταν περισσότερο» αναφέρει επίσημη περιγραφή.

Το «The Bloody Hundreth» θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου την ίδια μέρα προβολής του τελευταίου επεισοδίου του «Masters of the Air».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

