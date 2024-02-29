«Ο Μονομάχος»... με τα μεγαλύτερα ρίσκα στον ΣΚΑΪ

Ο Κωνσταντίνος Αλετράς κατάφερε να βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Μονομάχο στον ΣΚΑΪ, κέρδισε τα 14.033 ευρώ που είχε συγκεντρώσει και πήρε τη θέση του.

Ο 22χρονος φοιτητής, ο βενιαμίν της μεγάλης παρέας του Μονομάχου, παίζει με απίστευτο θάρρος και ρίσκο καθώς χρησιμοποιεί μόνο μία βοήθεια.

Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τις περισσότερες απαντήσει, συνεχίζει ακάθεκτος και απαντά σωστά σε 10 ερωτήσεις εξοντώνοντας 96 αντιπάλους του.

Άραγε, μέχρι που θα φτάσει ο Κωνσταντίνος, ο παίκτης με τα μεγαλύτερα ρίσκα που έχει περάσει από το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων;

