Ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέτισε φόρο τιμής στον Ρόμπι Ρόμπερτσον των «The Band»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέτισε φόρο τιμής στον κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον στην πρώτη συναυλία της περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπι Ρόμπερτσον έγινε γνωστή χθες από ενημέρωση από τους διαχειριστές των σελίδων του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Ρόμπι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του τη στιγμή του θανάτου του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, Τζάνετ, της πρώην συζύγου του, Ντομινίκ, του συντρόφου της Νίκολας και των παιδιών του Αλεξάνδρα, Σεμπάστιαν, Ντελφίν και του συντρόφου της Ντελφίν, Κένι» ανέφερε η ανακοίνωση. Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής πέθανε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 80 ετών.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους αμέτρητους καλλιτέχνες που απέτισαν φόρο τιμής στον μουσικό. Ο τραγουδιστής αφιέρωσε το τελευταίο τραγούδι της συναυλίας του στο Σικάγο στον Ρόμπι Ρόμπερτσον.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το «I'll See You In My Dreams» λέγοντας: «Στον καλό μου φίλο Ρόμπι Ρόμπερτσον».

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια του Ρόμπι Ρόμπερτσον ζήτησε να γίνουν δωρεές στα Έξι Έθνη του Γκραντ Ρίβερ στον Καναδά για να στηριχθεί η οικοδόμηση του νέου τους πολιτιστικού κέντρου.

Ο Ρόμπερτσον μεγάλωσε στο Τορόντο. Έμαθε μουσική από την οικογένεια της μητέρας του, που ήταν από τη φυλή των αυτόχθονων Μοχόκ (Μοϊκανών) και ζούσε στο Καταφύγιο των Έξι Εθνών στο Γκραντ Ρίβερ. Ως έφηβος, γνώρισε τον Ρόνι Χόκινς και το γκρουπ του Hawks. Ο Ρόμπερτσον άρχισε να παίζει στο γκρουπ ως κιθαρίστας.

Μετά την απομάκρυνση του Ρόμπερτσον και των άλλων μελών του γκρουπ από τον Χόκινς, ο Μπομπ Ντίλαν τους ζήτησε να γίνουν το υποστηρικτικό του συγκρότημα το 1965. Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, ο Ρόμπερτσον και το συγκρότημα The Band, όπως ονομάστηκε ανέπτυξαν έναν ήχο που συνδύαζε το rock των ημερών τους με τους Hawks με την αναβίωση της αμερικανικής folk μουσικής.

