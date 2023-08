Βραβεία Emmy 2023: To Iανουάριο του 2024 η απονομή εξαιτίας της απεργίας στο Hollywood Ψυχαγωγία 16:50, 10.08.2023 linkedin

«Η 75η τελετή των Βραβείων Έμι θα μεταδοθεί τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του καναλιού που αναμεταδίδει ζωντανά την τελετή.